迪尔玛·罗塞夫

新开发银行基于自身的创新使命和业务模式，已成为促进南南合作的积极力量，推动了包括共建“一带一路”在内的新合作倡议的实施

新开发银行是金砖国家合作机制日益成熟的产物。2012年金砖国家领导人第四次会晤期间，建立一个新型多边开发银行的倡议首次提出。2014年金砖国家领导人第六次会晤期间，五国领导人见证签署《成立新开发银行的协议》。

我作为时任巴西总统出席了上述两次会晤。新开发银行2015年正式开业，重点关注基础设施建设和可持续发展两大领域，旨在为相关项目调动资源，对现有多边和区域开发金融机构形成补充，促进全球增长与发展。

根据新开发银行制定的第一个总体战略，可持续基础设施发展是银行投资支持的核心，约2/3的贷款用于该领域的项目。这些项目不仅有效地、战略性地调动了资金资源，更重要的是同时调动了社会资源，促进新兴市场国家和发展中国家可持续基础设施发展，帮助其实现绿色复苏和包容性经济增长。世界正处于特殊历史时期，推动疫后经济复苏和应对气候变化成为新开发银行愿景中的核心。发展必须始终保持可持续性和包容性，这是新开发银行秉持的基本理念。

新开发银行的战略反映了本机构对近年来全球化面临的诸多挑战的认识。各种各样的危机一直在影响着全球化进程。当前，全球经济关系正在重塑。国际贸易和金融的规则及实践正在以前所未有的方式被改变，过去30年来亚洲、北美、拉美、非洲和欧洲之间不断增强的科技联系也在经历全方位重塑。这些变化给世界的稳定和繁荣带来了严重风险。如果不加以有效和充分管理，这些风险很可能会进一步加剧全球政治两极分化，进而带来更大风险，导致世界经济分化成不同的集团。世界经济目前面临着保护主义的威胁，这种情况可能会延宕数年。保护主义的目标是建立经济霸权，这意味着对新兴经济体施加打压和遏制，使后者的政治空间变窄，增长潜力受限。

单边主义和保护主义威胁给发展中国家带来了多方面挑战。制裁武器化和“长臂管辖”解决不了任何问题，只会给经济增长和社会发展带来更多困难，加剧机会不平等，影响世界经济增长前景。

在这一背景下，新开发银行作为新国际金融架构的重要参与者，推动优先使用本币进行投资，同时借助多种货币和不同市场募集资金。与此同时，新开发银行致力于制定方案，帮助解决新兴市场国家和发展中国家面临的项目现金流与可持续基础设施需求不匹配的问题，并以有针对性的、定制化的方式提供融资，帮助其实现经济增长，更重要的是增强经济包容性。

为了应对逆全球化，新开发银行与共建“一带一路”倡议汇聚力量，在新兴市场国家和发展中国家建立、拓展和增强区域市场，以支持和促进多边合作。共建“一带一路”倡议是将基础设施建设项目与经济增长和社会包容相结合的优秀范例。新开发银行和共建“一带一路”倡议都通过自身项目帮助伙伴国加强基础设施建设，助其实现发展目标，强化产业链、价值链和供应链。

共建“一带一路”倡议是一项致力于打造新的国际合作平台的全球性、开放性重大倡议。共建“一带一路”倡议的重点是规划和建设大型基础设施项目，改善互联互通，促进世界不同地区之间的跨境贸易和投资，推动各经济体之间的合作，增加人员往来。共建“一带一路”助力多国建设工业园区，通过“数字丝绸之路”在不同国家和地区加强电子商务应用。与此同时，共建“一带一路”正在助力全球经济实现绿色转型。

众所周知，基础设施投资具有前期投入大、建设周期长、专业性强等特点。私营部门投资支持的基础设施项目易遭遇资金不足的困难，并可能陷入市场失灵的困境。可持续的基础设施投资还面临着特殊的风险和挑战，包括政治和制度因素、经济因素、市场环境因素和项目层面因素等的影响。新开发银行提供的优惠资金有利于克服项目投资可能面临的市场失灵障碍，撬动社会资本参与可持续基础设施投融资。从这一角度来看，新开发银行和共建“一带一路”倡议的愿景是相通的。

从根本上讲，可持续基础设施的建设和发展需要技术进步和创新示范的推动。许多“一带一路”共建国家在可持续基础设施建设方面的科技水平仍有待提高，各方正在努力将创新打造成为该倡议的一项核心要素。在选择可持续基础设施项目时，新开发银行将新技术的开发和利用程度作为重要标准之一。为了带动创新投资，多边开发银行会充分考虑成员国政府的政治和经济影响力，以推动技术创新领域的示范项目。

基于上述目标和战略，随着孟加拉国、阿联酋、埃及等新成员国的加入，新开发银行正迎来新的发展势头。新开发银行基于自身的创新使命和业务模式，已成为促进南南合作的积极力量，推动了包括共建“一带一路”在内的新合作倡议的实施。新开发银行已累计批准近百个项目，投资总额超过330亿美元。这些基础设施投资促进了共建“一带一路”重要节点国家的绿色金融快速发展。目前，新开发银行正与多个“一带一路”共建国家携手合作，为实现更具包容性和创新性的全球发展作出贡献。

（作者为新开发银行行长）

《 人民日报 》（ 2023年08月18日 03 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)