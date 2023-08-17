人民网斯德哥尔摩8月17日电 （记者殷淼）8月16日，中国驻瑞典大使崔爱民在瑞典网络媒体《新闻之声》发表题为《中瑞绿色合作的成功故事》的署名文章，希望中瑞双方继续推进绿色领域合作，共同为世界绿色的明天作出贡献。全文如下：

5月的一天，我在使馆周围散步，看到路边停着一辆车。或许是初春的寒意还未完全散去，车主没有熄火，让车里的暖气继续吹着。这时，一名路过的老太太颤颤巍巍地敲了敲车窗，询问车主能否“为了地球关掉引擎”。看着汽车熄火，老太太向车主道谢离去，我心中涌起一阵感动。

的确，瑞典最吸引我的就是它绿色转型的理念、实践和深入人心的绿色意识。到任一年多，我到访了北博腾、西博腾、南曼兰等很多地方，也访问了无化石钢材厂、绿色电池厂等，见证了瑞典在可持续转型方面的努力和成就。在瑞典各地，我也见证了中瑞绿色合作的画卷徐徐展开：中国电池企业科达利、无锡先导在西博腾建厂，为瑞方伙伴提供电池壳体和智能生产线，星源材质在南曼兰为北伏生产电池隔膜。最近，上海璞泰来也有意在蒂姆罗建立电池负极生产基地。据媒体报道，工厂建成后有望实现10万吨锂离子负极材料的年产能，生产出的电池可供170万辆电车使用。工厂还将提直接供近2000个就业岗位，间接创造8000多个就业岗位。这些绿色合作项目不但将大大助力瑞典绿色转型，还有助于巩固瑞典在欧洲电池产业的领先地位。同样，瑞典企业也融入了中国绿色转型进程。斯堪尼亚重卡正在江苏如皋建设生产基地。工厂建成后将同当地污水厂合作，通过在污泥中提取生物质能源，支持工厂生产。

中瑞绿色合作的长足发展得益于双方发展目标一致、互补性强。中瑞两国都确定了富有雄心的气候目标，正在社会经济发展的各领域推动绿色转型。在这个过程中，两国是彼此的天然合作伙伴。中国具有超大规模市场，不但为瑞典企业绿色发展的理念和创新提供广阔的应用空间，也可以创造巨大的环境效益。中国的绿色发展得到有力的政策支持，去年发布的新版鼓励外商投资产业目录，明确支持外商在节能环保产业发展。中国在科技、基础设施和人才等各方面具有优势，为绿色国际合作提供良好的对接条件。随着中国着力营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，瑞典企业在中国绿色转型进程中更加大有可为。

同时，越来越多的中国环保企业，尤其是新能源企业出海进入瑞典等其他国家，它们技术成熟、产品优质，倍受当地合作伙伴的青睐。正如《纽约时报》近期一篇报道中提到的，在新能源产业，无论是工程师培训、工厂建造，还是生产方式和技术，中国积累了领先其他国家数十年的先发优势。从数据上看，2022年，中国新能源汽车产量连续8年位居全球第一，电池、组件产量全球占比均超过了70%，新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量近一半。中国新能源企业以其全产业链的分布和提供解决方案的成熟能力，成为瑞典等很多国家企业合作的首选伙伴。诚然，由于当地经济环境不景气和一些其他因素影响，在瑞中国新能源企业受到了一些干扰，但他们看好瑞典绿色转型的决心和长期趋势，愿克服短期困难，继续致力于瑞典市场。

北伏的创始人卡尔松先生告诉我，在将“生产绿色电池”的幻想变成现实的过程中，中资企业提供了重要支持。我希望中瑞双方继续推进绿色领域合作，成为彼此绿色转型进程中的推动力量，书写更多绿色合作的成功故事，共同为世界绿色的明天作出贡献。

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