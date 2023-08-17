新华社北京8月17日电 加拿大西北地区正经历前所未见的严重野火季，截至15日，在燃野火超过230处，累计过火面积超过200万公顷。继首府耶洛奈夫进入紧急状态后，西北地区15日宣布全区进入紧急状态，以更好调动资源，应对不断变化的困难局面。

加拿大联邦政府15日说，已批准西北地区求援，派遣武装部队协助灭火。应急准备部长哈尔吉特·萨詹说：“我们在和西北地区政府密切合作，以确保社区得到所需支持。”

这是7月3日在加拿大不列颠哥伦比亚省北部地区航拍的野火状况。新华社发（加拿大不列颠哥伦比亚省野火服务处供图）

耶洛奈夫14日宣布进入紧急状态，市长丽贝卡·阿尔蒂呼吁民众做好准备。

耶洛奈夫地处西北地区南部，距北极圈大约450公里，人口仅约2万，已是加拿大地广人稀的北部区域中人口最多的城镇之一。市政府暂未要求民众撤离。消防部门官员说，快速移动的野火距离耶洛奈夫大约20公里，暂不构成迫在眉睫的威胁。

上周末，西北地区南部多个邻近艾伯塔省的社区居民接到撤离通知。史密斯堡居民乔丹·伊沃伊告诉法新社记者，他本打算开车向南到艾伯塔省避难，然而一路上的情景令他惶恐：沿路可见车辆烧焦，野火阻断公路，手机信号全无，不知身在何处……

这是6月24日拍摄的加拿大不列颠哥伦比亚省的山火（航拍照片）。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

伊沃伊说，这是他一生中经历“最为恐怖的时刻”。他最终决定到海里弗搭乘军用飞机，撤离到艾伯塔省麦克默里堡。

海里弗以南的恩特普赖斯村几乎彻底烧毁，这里原有居民大约100人。

西北地区火情通报官员迈克·韦斯特威克在记者会上说，“公路受损，形势严峻”，飞机搭载居民从海里弗和史密斯堡等地撤离。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多在社交媒体发文，说西北地区民众遭遇让他“心碎”。

6月29日，在美国首都华盛顿，游客在华盛顿纪念碑游览，远处的林肯纪念堂笼罩在烟雾中。据加气象部门监测，6月上旬野火产生的烟雾一度覆盖北美大陆从中部一直到大西洋沿岸的大片区域，渥太华、多伦多、蒙特利尔等都市区，乃至美国纽约、芝加哥等城市的空气质量都急剧恶化。新华社发（亚伦摄）

加拿大今年野火肆虐，创下纪录。据法新社报道，加拿大全境过火面积超过1350万公顷，远超先前纪录730万公顷，迫使将近17万人离开家园。截至15日，加拿大仍有近1100处火场。

在邻国美国，百年来最为致命的一场野火8日席卷夏威夷州毛伊县，迄今确认110人死亡。当地官员估计，最终死亡人数可能远超目前确认人数。（陈立希）

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