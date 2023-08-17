新华社北京8月17日电 （国际观察）美日韩戴维营会晤的危险图谋

新华社记者

美日韩三国领导人将于18日在美国马里兰州总统度假地戴维营举行会谈。据悉，此次会晤意在加强美国与日韩两个盟国的合作，涉及军事、科技、经济等多领域。三国领导人还将推动三方会晤机制化。

分析人士指出，美方积极推动此次会谈，旨在进一步拼凑与日韩两国的“小圈子”，鼓动阵营对抗，把他国战略安全作为维护美式霸权的垫脚石，恐将严重威胁亚太地区和平、稳定与繁荣。

拼凑美日韩军事同盟

此次会谈将是美日韩领导人首次在国际会议以外场合单独举行的三方会谈，是美国总统拜登自2021年就任后首次邀请外国首脑访问戴维营，也是2015年以来外国领导人首次访问戴维营。

舆论指出，美方选择在极具象征意义的戴维营举行会晤，凸显美方对此次活动的重视程度。日本和韩国都是美国的盟国，都与美国签订了共同防御条约，华盛顿希望能够加强与日韩合作，尤其是强化军事同盟关系。

美国国务卿布林肯15日将日韩两国称为美国在印太乃至世界范围内的“核心盟友”，称三国领导人预计将就三边合作架构“进一步制度化”的方式达成一致。

日本前外务省官员孙崎享说，美国邀请日韩领导人到戴维营会谈是想给三方会谈赋予特别意义，其核心议题除半岛问题外，将是推动三方军事及经济安保合作。美日在双边会谈中还可能就共同开发新型拦截导弹达成协议。

据韩国媒体预测，本次峰会将讨论三国合作的共同蓝图与基本原则、构建多层次合作体系、应对朝核问题的合作方案等主要议题。此外，三方将就即将召开的东盟峰会和二十国集团领导人会议等国际会议的相关议题协调立场。日本首相岸田文雄还计划在会谈中提及福岛核污染水排放问题，希望获得美韩的理解和支持。

韩国首尔传媒大学院大学客座教授权起植指出，美国推进此次会晤的主要目的是在东北亚拼凑“小圈子”，企图推动三方军事合作。

另外，美国《华尔街日报》网站报道称，三国领导人预计还将宣布每年举行跨军种联合军事演习，三国领导人之间的热线电话也在筹建中。

韩日矛盾仍难化解

分析人士指出，尽管美方紧锣密鼓地拉拢日韩，试图推动日韩关系和解，使美日韩三边关系变得更加紧密持久，但日韩之间的历史问题难以解决，现实矛盾在短期内难以弥合。

韩国国内目前已有不少声音要求韩国政府慎重推进与美日的合作。权起植说，大多数韩国人认为日本没有对其在韩国的殖民统治和战争犯罪表示道歉和反省，反而现在又强行推动核污染水排海，让包括韩国在内的周边国家非常担心。在日本没有首先做出改变的情况下，由于美国的压迫和笼络而实现的韩日关系正常化并不是韩国民众所希望的真正的关系正常化。历史问题和“独岛”（日本称“竹岛”）主权问题等仍然是韩日关系发展过程中存在的矛盾，虽然暂时得到缓解，但并未根本解决，很可能在今后反弹，让韩日关系倒退。

日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，日韩之间的历史和经济问题，应通过有关各方的一系列讨论来解决。美国为一己之私，试图强行解决日韩两国之间的问题，日韩两国在这种情况下难以实现历史和解。

损害亚太地区和平稳定

分析人士指出，美国花大力气要将日韩两国拉拢在一起，是冷战思维作祟，在亚太地区贩卖安全焦虑，煽动对立对抗，通过搞“小圈子”和集团政治来损害他国战略安全，维护美国的全球霸权，此举是逆时代潮流而动，对地区局势有百害而无一利。亚洲国家绝不应甘心充当美国霸权的马前卒。

美国《外交》双月刊网站15日刊登评论文章说，美国推进美日韩三边关系的意图反映出美国应对地缘战略竞争的策略，即通过加强制度和联盟来增强美国实力。与此同时，加强三边合作有可能导致半岛紧张关系进一步升级。

东日本国际大学客座教授西园寺一晃指出，美国要把长期对立的日韩联系起来，结成所谓“东北亚同盟”，加剧日韩同其他亚洲国家对立对抗，自己坐享渔翁之利。日韩不过是美国维持其在亚洲霸权地位的棋子。不干涉他国内政，平等互惠、合作和平才是日本应该走的路。

《韩民族日报》网站发表评论文章质问，三国此前公开表示，为了加强以“核武器的使用和威胁使用”为核心的延伸威慑而进行合作，在《禁止核武器条约》生效的国际秩序下，在核武器的保护下齐心协力怎么能称之为合作？“三国不应该为了斗争、威胁而合作，而应该为了缓和紧张气氛、营造没有斗争的环境而合作。”（参与记者：姜俏梅、陆睿、杨畅）

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