人民网布鲁塞尔8月17日电 （记者牛瑞飞）16日，中国驻比利时大使馆与比利时天堂动物园共同举办旅比大熊猫双胞胎“宝弟”“宝妹”4岁生日庆祝活动。“宝弟”“宝妹”还在在当日喜迁新居，中国驻比利时大使曹忠明和夫人、天堂动物园董事长董博、布吕热莱特市市长德马利埃共同为双胞胎新家的熊猫雕像揭幕。动物园为两位寿星准备了特制的生日蛋糕，专门组织了熊猫扮相的独轮车表演，与中比两国民众及大熊猫一家分享生日和乔迁之喜。

曹忠明在致辞中表示，大熊猫是中国的国宝，中国多年来与世界各国共同开展大熊猫繁育和保护联合研究，为全球生物多样性保护作出重要贡献。2014年，大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友谊使者来到比利时安家落户，“天宝”和双胞胎“宝弟”“宝妹”相继出生，作为中比交流合作的重要成果，见证了两国人民的深厚情谊。

中国驻比使馆将同两国友好人士一道，贯彻落实好习近平主席给董博先生的复信精神，为中比、中欧关系发展作出新的贡献。

德马利埃高度肯定了天堂动物园的中国元素，表示将继续发挥好大熊猫在促进中比友好合作中的重要作用。

董博在致辞中表示，正如习主席在复信中所说的那样，中国梦和中国的发展繁荣永远是可以共享的机遇。向欧洲人民展示中国之美是我们的职责，天堂动物园在建设中将继续践行人与自然和谐共生理念，促进中比人民相知相亲。

(责编：苏缨翔、张悦)