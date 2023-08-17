新华社北京8月17日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌17日表示，中方再次敦促日方切实以负责任方式处置核污染水，并接受严格国际监督。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本东京电力公司近日证实福岛第一核电站储存的核污染水发生泄漏，原因是用于输送核污染水的软管破裂。请问发言人对此有何评论？

“我们注意到有关报道，日本福岛核污染水排海计划的正当性、安全性一直受到国际社会质疑。”汪文斌表示，福岛核电站储存的核污染水再次发生泄漏，加剧了国际社会对日本东京电力公司管理无能、日本政府监管无效的担忧。

汪文斌说，福岛民众多次指出，自福岛核事故发生以来，东京电力公司的善后处理工作漏洞百出，曾多次被曝出存在隐瞒、篡改数据，其处置核污染水的能力令人怀疑。

“东京电力公司能否从始至终都安全、负责地处置福岛核污染水？能否确保长达30年的排放管理不犯错、不失误？能否确保净化装置的长期有效性和可靠性？能否按严格规范进行核污染水取样、监测活动？对于这些问题，国际社会不得不打一个大大的问号。”汪文斌表示，中方再次敦促日方正视国际社会和国内民众合理关切，停止强推排海计划，以真诚态度同周边邻国充分沟通，切实以负责任方式处置核污染水，并接受严格国际监督。

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