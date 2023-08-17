新华社北京8月17日电 白俄罗斯工商登记信息显示，今年6月下旬转入白俄罗斯境内活动的俄罗斯私营军事承包商瓦格纳集团已在白俄罗斯以“教育组织”身份完成企业注册。

据英国广播公司16日报道，白俄罗斯公司和个人企业全国统一登记系统公布的信息显示，瓦格纳集团本月4日以“从事教育活动”的“有限公司”身份注册，注册地为奥西波维奇地区蔡尔村。

这是6月24日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的被封锁的瓦格纳总部大楼。新华社发（莫京娜摄）

蔡尔村位于白俄罗斯首都明斯克东南方向，据信为瓦格纳集团武装人员在白俄罗斯境内的驻扎地。

报道说，上月以“康科德管理咨询”为名注册的一家房地产企业也使用同一地址。这家企业由瓦格纳集团创始人叶夫根尼·普里戈任担任总经理的一家俄同名企业全资持有。

6月下旬，俄联邦安全局对普里戈任提起刑事诉讼，罪名是组织武装叛乱。经白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科斡旋，俄方撤销对普里戈任的刑事立案，同意普里戈任及瓦格纳集团人员前往白俄罗斯。

瓦格纳集团转入白俄罗斯后，开始协助培训白俄罗斯军队，引发白俄罗斯周边国家高度紧张，波兰、拉脱维亚两国已向边境增派兵力，立陶宛关闭立白边界两个陆路口岸。（蒋国鹏）

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