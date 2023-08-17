新华社伦敦8月16日电（记者杜鹃 许凤）反映二战时期日军暴行和中国渔民英勇义举的纪录片《里斯本丸沉没》15日在英国伦敦举行特别放映活动，约400名英军战俘家属观影。

1942年10月，日本军队征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美军击沉，384名英俘被当地渔民舍命救起，英军官兵和英国政府对此深表感激。

据该纪录片制片方浙江劳雷影业有限公司提供的信息，为了全方位反映战争对英俘家庭的影响、二战中日军的暴行以及舟山渔民的义举，摄制组寻访了近百座英国城镇，还前往加拿大、日本、美国等地，收集上万张历史照片，面对面采访百余人，包括已知的最后三位事件亲历者——英俘幸存者丹尼斯·莫利、威廉·班尼菲尔德以及舟山施救渔民林阿根。三位老人现已离世。

纪录片令现场观众非常感动，许多人在观影时默默抹去眼角的泪花。英俘后人艾莉森·菲斯克对新华社记者说，这段历史传递了两个重要信息，一是战争的残酷，二是人们对彼此的善意，“不断回忆和讲述这些故事非常重要”。

英国退役军官费恩祺长期致力于收集整理“里斯本丸”号事件资料。他告诉新华社记者，这段历史“展现了人性最糟糕的一面，也展现了人性最好的一面……舟山渔民以令人难以置信的勇气和纯粹的人道主义精神拯救了数百人的生命”。

中国驻英国大使郑泽光观影结束后致辞表示，正如习近平主席2022年在给“里斯本丸”号船幸存者家属的复信中所指出的，1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证，也是两国人民结下深厚情谊的历史佳话。

“历史上的今天，1945年8月15日，日本宣布无条件投降。在那场反法西斯战争中，中英是盟友，‘里斯本丸’营救事件就是当时两国人民守望相助的生动写照。历史不能忘却。让我们共同传承对‘里斯本丸’营救事件的记忆，并把这份纪念变成连接中英人民新的友谊纽带。”郑泽光说。（参与记者：崔力、黄筱）

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