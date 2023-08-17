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中国代表呼吁也门问题有关各方坚持推动对话谈判

2023年08月17日15:20 | 来源：新华网
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新华社联合国8月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽16日表示，也门问题有关各方应坚持推动对话谈判，密切关注当地安全局势，并加大对也门的人道援助。

耿爽当天在安理会也门问题公开会上说，中方赞赏也门问题有关各方就恢复休战保持沟通，沙特、阿曼等地区国家持续作出努力。希望有关各方坚持政治解决的大方向，以也门人民利益和福祉为重，增强紧迫感，展现政治意愿，体现适当灵活。中方支持联合国也门问题特使格伦德贝里工作，支持联合国发挥斡旋主渠道作用，呼吁安理会成员继续保持团结、对也门局势有影响力的国家发挥建设性作用，共同推动也门政治进程尽早取得可视成果。

耿爽说，塔兹、马里卜等地仍不时发生零星军事冲突，也门安全局势仍然脆弱。当前形势下，冲突各方应保持冷静克制，避免损害互信、加剧紧张，避免干扰外交斡旋努力、为政治进程增添复杂因素。八年冲突令也门深陷人道主义危机，当前仍有1700万人缺乏粮食保障，医疗和基础设施等人道需求也十分迫切。近来，也门货币大幅贬值，通货膨胀加剧，人民生活雪上加霜。中方呼吁国际社会加大对也门的人道和发展投入，欢迎沙特等国家为也门提供经济援助。

耿爽还说，“萨菲尔”号油轮原油转移工作于近日顺利完成，避免了可能发生的环境和人道灾难。中方高度赞赏联合国等有关各方为此付出的努力，希望后续清理所需资金尽快筹措到位，呼吁也门各方就原油处置等问题协商制定妥善方案。

归属于也门国家石油公司的“萨菲尔”号油轮常年泊于也门港口荷台达以北红海海域，用于储存原油。该油轮自2015年3月被也门胡塞武装控制后，一直处于无人检修状态。联合国多次警告，该油轮存在原油泄漏、爆炸或起火的风险。今年7月17日，联合国方面向也门胡塞武装移交“也门”号油轮，以转移“萨菲尔”号上的原油。8月11日，联合国工程团队成功将“萨菲尔”号储油巨轮上的原油转移至“也门”号油轮内，解除了该油轮对红海生态环境的威胁。

(责编：于洋、刘叶婷)

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