新华社联合国8月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽16日呼吁有关各方通过对话和协商解决拉钦走廊的争议问题。

耿爽当天在联合国安理会关于拉钦走廊问题公开会上表示，中方注意到亚美尼亚与阿塞拜疆近期就拉钦走廊局势分别写给安理会主席和联合国秘书长的信，也注意到秘书长发言人近日发表的声明。中方一直密切关注局势发展，一贯主张围绕拉钦走廊的争议应该通过对话协商加以解决，希望并相信有关方面能够通过外交努力，妥善解决包括人道局势在内的所有问题。

耿爽说，亚美尼亚与阿塞拜疆比邻而居，通过合作实现共同安全和共同发展符合两国根本利益。近年来，亚美尼亚、阿塞拜疆和俄罗斯先后发表四份联合声明，分别就停止敌对、经济和交通合作以及边界等问题作出安排，近期亚、阿双方还在有关方面斡旋下进行了一系列接触对话，体现了两国通过外交途径和平解决争议问题的政治意愿和实际行动。中方鼓励亚美尼亚和阿塞拜疆在四份联合声明和前一时期努力的基础上，在俄罗斯等有关方面的斡旋下，坚持相向而行，根据公认的国际法和国际关系准则妥善解决两国间争议。中方支持任何有助于实现这一目标的外交努力，也将为此发挥建设性作用。

拉钦走廊是亚美尼亚与纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区之间的唯一通道，被认为是纳卡地区民众的生命线。纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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