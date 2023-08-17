项昊宇

作为今年七国集团（G7）的轮值主席国，日本以“全球领袖”自居，大国野心膨胀。年初以来，岸田政府在外交上“四面出击”，贯穿其中的一个主题就是代表西方阵营拉拢“全球南方”国家。“全球南方”概念正在被异化为西方推动大国竞争和地缘对抗的工具。

“全球南方”概念源于传统的“南方”和“北方”概念。上世纪五六十年代，一些摆脱殖民枷锁走上独立发展道路的国家开始使用“南方”，来表明发展中世界与工业化国家所代表“北方”之间存在的系统性不平等。

近年来兴起的“全球南方”概念与传统的“南方”概念虽然一脉相承，但自从乌克兰危机发生以来，在西方主导的国际话语体系中，“全球南方”却被一些西方国家赋予了特殊的国际政治意涵。有日本学者撰文称，“全球南方”国家虽然数量众多，但在国际事务中地位边缘。而联合国围绕俄乌冲突的投票结果显示，这些国家立场主张多样，并未追随西方，这反映出发展中世界多元价值观念和切实利益诉求，给西方世界敲响了警钟。

从岸田政府针对“全球南方”国家的外交行动看，这一概念已被日本严重扭曲，成为其推动地缘政治对抗和追求大国地位的工具。在日本国内的语境中，“全球南方”的重要性有三：

一是西方赢得大国竞争的关键。日方宣称，“全球南方”是西方和中俄之外的“第三条道路”选择、全球格局中的“中间力量”，西方只有赢得这些国家的支持，才能在对中俄的战略竞争中占据优势。

二是提升日本“大国影响”的新战场。日本利用担任G7广岛峰会东道主之便，邀请印度、巴西、印尼、越南、科摩罗、库克群岛等“全球南方”代表国家作为对话伙伴与会，极尽拉拢之能事。此外，日本认为“全球南方”数量众多，是联合国中的大“票仓”，争取到这些国家的支持，可以帮助日本实现“入常”的目标。

三是牵制中国的战略新抓手。日本炮制出“中国例外论”，以中国不再是发展中国家为由，刻意将中国排除在“全球南方”之外。日本政要在出访亚非拉国家时，频繁鼓噪“中国债务陷阱论”，抹黑“一带一路”倡议，明里暗里挑拨离间中国与发展中世界的关系。同时日本利用印度的大国心态，有意将印度捧为“全球南方”的领导者，表现出“借印制华”的不良企图。

“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体。中国是世界上最大的发展中国家，是全球南方阵营的当然成员。必须指出的是，“全球南方”不是一个政治集团或多边组织，“和而不同”“独立自主”才是它的鲜明底色。在国际秩序调整变革期，绝大多数“全球南方”国家追求的是经济发展和民族振兴，并不愿追随美西方搞集团政治和阵营对抗，更不会“选边站队”。

日本操弄“全球南方”议题，究其实质，不过是为了达成自身政治目的。在岸田政府激进推动强军扩武的背景下，日本扭曲的国际秩序观已经凸显出其国家发展走向的危险性。这一点需要引起“全球南方”国家的高度警惕。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员）

(责编：于洋、杨牧)