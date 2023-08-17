人民网里约热内卢8月16日电 （记者宋亦然）当地时间8月15日，“从移民到今天：中巴文化的交流与融合”绘画赛颁奖仪式暨作品展在圣保罗州议会成功举办。本次活动由中国驻圣保罗总领馆与圣保罗州教育厅联合主办。中国驻圣保罗总领事陈佩洁、圣保罗州议会外委会主席毛里西、州议员菲奥利诺、圣保罗州教育厅办公室主任布拉多出席并致辞。来自20余座城市的获奖师生、媒体及华人代表等百余人参加活动。

陈佩洁在致辞中表示，中国同巴西建交49年来，两国友好与合作持续深化，关系发展有目共睹。圣保罗州中小学学生以绘画生动讲述中国移民融入当地社会、促进中巴友好以及推动当地经济社会发展的动人故事，描绘中巴友好合作的丰硕成果以及共同构建命运共同体的美好愿景。陈佩洁向所有获奖者和参赛者表示祝贺，并期待同学们继续讲述中巴友好故事，争做中巴友好小使者，促进两国人民相知相亲。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁致辞。中国驻圣保罗总领馆供图

毛里西表示，中国在经济发展、消除贫困等方面取得的巨大成就令人钦佩，期待通过推广汉语、举办丰富的文化活动，增进巴西民众尤其是年轻一代对中国的了解。菲奥利诺表示，这次绘画赛的意义远超比赛本身，为中巴两国搭建了增进理解、相知相亲的重要渠道。布拉多表示，比赛激发了本地师生对文化多样性和中巴友谊的热情，促进了两国人民的心灵交流。

获奖作品展现场。中国驻圣保罗总领馆供图

本次比赛分为基础教育低年级组、基础教育高年组和中学组。参赛学生通过一幅幅精美作品，讲述中国移民融入当地社会、促进中巴友好以及推动当地经济社会发展的动人故事，描绘中巴友好合作的丰硕成果以及共同构建命运共同体的美好愿景。在圣保罗州议会支持下，本次绘画赛及往届比赛的获奖作品展同日在州议会开幕，展期将持续至9月15日。

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