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共话中国经济新机遇丨专访：中国和南亚互利合作潜力巨大——访南亚区域合作联盟工商会主席乌丁

2023年08月17日13:15 | 来源：新华网
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新华社昆明8月17日电 专访：中国和南亚互利合作潜力巨大——访南亚区域合作联盟工商会主席乌丁

新华社记者赵珮然 严勇

南亚区域合作联盟工商会主席穆罕默德·贾西姆·乌丁在昆明参加第七届中国－南亚博览会（南博会）期间接受新华社记者专访时表示，中国和南亚互利合作潜力巨大，希望双方找到新的贸易增长点，为中国和南亚企业提供更多合作机遇。

本届南博会于8月16日至20日在昆明举办。中国商务部提供的数据显示，2013年首届南博会召开时，中国和南亚国家贸易总额不足千亿美元，2022年双方贸易总额已接近2000亿美元，年均增长率高达8.3%。此外，中国是南亚国家的主要贸易伙伴，已连续多年成为巴基斯坦、孟加拉国、马尔代夫等国最大贸易伙伴。

截至目前，中国在南亚地区累计投资接近150亿美元，完成工程承包营业额超过2000亿美元。中巴经济走廊项目稳步推进，汉班托塔港、瓜达尔港带动所在国家产业升级。孟加拉国帕德玛大桥、尼泊尔博克拉机场等多个合作项目完成，为南亚国家发展和地区互联互通作出实实在在的贡献。

乌丁引用中国谚语“远亲不如近邻”来描述中国同南亚国家的关系。“我们本着互惠互利的原则，希望中国继续保持开放的市场。”他说，尽管南亚国家目前面临一系列金融和商业挑战，但仍然希望和中方在互利合作的基础上找到新的增长点。

乌丁说，“我们一直致力于发掘更多合作机遇”。基于悠久的历史联系，未来南亚国家和中国应在相互学习和包容的背景下，深化人文交流。

他表示，南亚国家拥有独特的旅游资源，对中国具有巨大潜力。双方可在旅游、商业等领域实施更加灵活的签证制度，以进一步促进区域间交流。

乌丁认为，全球和地区格局正在经历前所未有的变化，南亚国家和中国更应该密切合作，发挥传统友谊和地缘相近的优势，充分发展经济互补合作，继续拓展合作领域。

(责编：于洋、刘叶婷)

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