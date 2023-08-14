人民网北京8月14日电 （崔译戈）今年是中国自贸试验区建设十周年，对中国（河南）自由贸易试验区郑州片区（以下简称“郑州自贸片区”）而言，也是郑州—卢森堡空中丝绸之路建设和中欧班列（中豫号）开行十周年。

获批以来，郑州自贸片区着力打造“连通境内外、辐射东中西”的现代立体交通体系和现代物流体系，建成服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽（以下简称“两体系、一枢纽”）。如今，空中、陆上、网上、海上“四条丝路”交汇于此，织线成网，郑州已成为内陆开放型经济发展的生动样板。

建设“两体系、一枢纽”走向对外开放前沿

郑州不沿边、不靠海，如何打造对外开放高地？

挂牌以来，郑州自贸片区依托国际空港、国际陆港和交通物流信息港，重点打造多式联运国际性物流中心，在强化拓展“两体系、一枢纽”功能方面取得亮眼成绩。

郑州地处“中国交通十字路口”，是全国普通铁路和高速铁路网中唯一的“双十字”中心，2小时航空圈辐射全国92%人口、全国94%经济总量和98%的外贸份额，2小时高铁圈覆盖4亿人的生活和消费。

近年来，自由贸易试验区、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在郑州实施，航空港经济综合实验区、国家自主创新示范区、国家跨境电商综合实验区、国家大数据综合实验区等国家级战略平台联动发展。

利用国家战略叠加、区位交通畅达、产业基础雄厚等优势，郑州在全国率先建立多式联运建设协调推进机制，制定第一个省级多式联运标准体系，顺利完成交通强国内陆型多式联运试点，实施“空铁联运”、“空空中转”等多项多式联运国家示范工程，从硬件到软件，从信息系统到标准规则，全面推进了多式联运的创新发展。

郑州铁路中心站海关监管场所。郑州车站海关供图

目前，郑州已建成“2+2+9”口岸体系，是目前中国功能性口岸数量最多、种类最全的内陆城市，成为继北上广后第四个全国重要国际邮件枢纽口岸。

郑州机场获批第五航权后，累计开通36条洲际货运航线，货物通行时效得到显著提升，已形成横跨欧美亚三大经济区，覆盖全球主要经济体的国际货运航线网络。

通达四方的现代立体交通体系和现代物流体系，正在建设中的世界级物流枢纽，为郑州立足中原、面向全球打造“丝路自贸区”奠定了坚实基础。

聚焦“空陆网海”“四条丝路”建设“丝路自贸区”

随着“两体系、一枢纽”建设取得新进展，越来越多的“中国制造”正从郑州自贸片区出发，沿着“空中丝绸之路”“陆上丝绸之路”“网上丝绸之路”“海上丝绸之路”走向世界。

在空中，“空中丝绸之路”建设以来，郑州—卢森堡“双枢纽”合作不断深入，形成“一点连三洲，一线串欧美”的运营格局，为郑州贡献国际货运量超100万吨。记者从郑州自贸片区了解到，“河南—柬埔寨—东盟空中丝绸之路”建设正加速推进，已签订《郑州市人民政府与柬埔寨国家航空公司战略合作协议》，联动打造金边航空港经济综合实验区，金边至郑州国际往返客运航线实现复航。

目前，郑州机场开通客货运航线258条，通达26个欧美亚国家及地区。2022年，郑州机场货邮吞吐量达到62.5万吨，其中国际货邮吞吐量超过52万吨、稳居全国第5位，跻身全球货运机场40强，出入境货运航班突破1万架次。

8月1日，工作人员在中国郑州新郑国际机场为一架卢森堡货航货机装货。新华社记者 李嘉南 摄

在陆上，“钢铁驼队”穿行不息。郑州是全国五个中欧班列集结中心之一，郑州自贸片区积极探索中欧班列“运贸一体化”“中欧班列+跨境电商”模式，中欧班列（中豫号）累计开行超7500列，已形成“8个出入境口岸、21个境外直达站点”的国际物流网络，覆盖“一带一路”沿线40多个国家、140多个城市，境内外合作伙伴超过6000家。

在网上，“丝路电商”实现“买全球 卖全球”目标，增强外贸发展新动能。郑州是国务院先期批复的跨境电商综合试验区之一，在全国首创“网购保税+线下提货”模式，全国首家获批开展跨境电商零售进口药品试点。自2017年起，郑州连续举办七届全球跨境电商大会，助力中国产品和品牌出海。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰在接受人民网专访时表示，2022年，郑州市电子商务平台拥有量最多，拥有42个平台，实现交易金额3151.45亿元，分别占全省的46.7%和74.7%。2022年，郑州自贸片区实现跨境电商交易额1182.5亿元。

在海上，郑州自贸片区依托铁海、公海联运，打造中西部地区向东开放的“无水港”、“一带一路”物流综合服务平台、合作共建海铁联运服务中心。郑州至天津、连云港、青岛、宁波等港口的7条海铁联运班列通江达海，已累计开行超过600班。截至2022年，海铁联运累计超10.2万标箱，深度链接起郑州与“一带一路”沿线国家和地区。

郑州市副市长马志峰介绍，改革红利释放和营商环境的优化大大激发了市场活力，郑州自贸片区新注册企业8.7万家，是挂牌前的3.3倍，其中外资企业449家，实际利用外资8.02亿美元，累计进出口值1900多亿元。签约重大项目200余个，引进世界500强项目10余个，总投资3000多亿元。

制度创新助力打造“丝路自贸区”

“为国家试制度、为地方谋发展”是中国自贸试验区的核心使命。郑州片区立足企业需求，在投资贸易便利化、多式联运、跨境电商、期货国际化等领域系统推进改革创新，为企业解决发展中的难题。

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会副主任朱召龙表示，制度创新助推跨境电商等新经济、新模式、新业态高质量发展成效显著，为世界提供了在数字化信息化条件下的国际贸易解决方案，为跨境电商行业发展贡献“河南智慧”。

朱召龙举例介绍说，郑州自贸片区跨境电商领域系统集成制度创新走在全国前列，“跨境电商零售进口退货中心仓”“跨境电商零售进口正面监管模式”等在全国复制推广。郑州自贸片区“网购保税1210服务模式”除了在全国复制推广，还向海外反向复制，目前业务覆盖近200个国家和地区。

河南省郑州市“中大门”保税直购体验中心一角（2016年8月18日摄）。新华社记者 朱祥 摄

据统计，郑州自贸片区已累计形成316项创新成果，属于规则、规制、管理和标准等制度型开放领域的创新成果233项，其中全国首创50项，全省首创79项，有12项制度创新成果在全国复制推广。

汇聚丝路，货通天下。郑州自贸片区抓住时代机遇，在实践中推进制度创新和开放平台建设，为建设内陆开放型经济高地、服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽提供了新示范。

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(责编：崔译戈、杨牧)