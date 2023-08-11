人民网北京8月11日电 （崔译戈）2015年4月21日，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（以下简称“厦门自贸片区”）挂牌成立。八年白驹过隙，鹭岛风正帆悬，大厦之门正向世界敞开，着力建设高质量发展引领示范区，服务国家高水平对外开放战略。

厦门鹭江道一带城市景观（9月29日摄，无人机照片）。新华社记者 姜克红 摄

数字赋能：创新平台推动高水平对外开放

日前，国务院印发了《关于做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知》，其中，厦门自贸片区“航空货运电子信息化”改革试点经验获全国复制推广。

2017年，厦门成为亚太示范电子口岸网络（APMEN）确定的全国两个试点口岸之一。2018年，厦门开始着手打造厦门自贸片区航空电子货运平台（以下简称“平台”），开展航空电子货运业务试点，正式开启了厦门在航空货运电子化这一前沿领域的先行先试。

建设之初，各方对平台的建设思路尚不清晰。如何打破航空物流各参与方间的数据壁垒，将其“拧成一股绳”，实现协同作业和数据共享？中国（福建）自由贸易试验区厦门片区信息化服务中心用近一年时间深入企业和作业现场调研，最终以进口业务作为突破口，完成了平台整体方案的设计。

平台建设前，海关、航空公司、货运代理、报关行、机场货站等信息化系统各自为战、相互独立，整个物流链信息呈碎片化分布。平台在全国首创“单一窗口+空运物流”的创新模式，实现航空物流链条上各参与方的信息互联互通。2020年，航空电子货运平台项目被商务部、外交部推荐为2020年亚太经济合作组织（APEC）主席之友互联互通会议中国实践案例之一。并率先在全国完成国家航空物流公共信息平台试点验证工作。

2022年，厦门启动了数字口岸平台建设，聚焦企业通关过程中的难点、堵点，推出了一系列数字化、集成化的创新服务功能，进一步加快推进口岸数字转型。今年以来，厦门自贸片区以“数字口岸平台”等重点信息化项目建设为契机，进一步整合厦门口岸信息化项目和数据资源，为持续优化厦门口岸营商环境注入更加强劲的“数字动能”。

记者从厦门自贸片区大数据服务中心了解到，厦门数字口岸平台建设分为三期，目前正在推进第三期的开发工作。预计该平台将通过优化整体作业流程，帮助企业作业效率提升50%以上，预计每年可为企业节约成本8000万元，助力厦门外贸促稳提质。

据统计，厦门自贸片区挂牌八年来，累计推出创新举措553项，全国首创126项；国务院先后七批次向全国复制推广的167项自贸试验区改革试点经验中，“厦门经验”有31项，占18.6%。

货物从厦门自贸片区运往全球。厦门自贸片区供图

时代窗口：先行先试探索两岸融合发展新路

福建自贸试验区因台而设，因台而特，努力打造台胞台企登陆的“第一家园”，积极探索海峡两岸融合发展新路。商务部国际贸易经济合作研究院发布的《中国自由贸易试验区发展报告（2023）》显示，2022 年，福建自贸试验区对台跨境电商出口发货量超过1700万票，货值超100亿元，占大陆对台跨境电商出口总额的70%。

厦门自贸片区以制度创新引领开放合作，是福建探索两岸融合发展的“排头兵”。近年来，厦门自贸片区不仅吸引了一批“大陆首家”“两岸首家”台企落户，还推动两岸海关“经认证的经营者”（AEO）互认试点，率先实施“源头管理、口岸验放”的两岸商品快速通关模式。

厦门台商协会表示，厦门台商协会会同厦门市台办、市场监督管理局、人力资源和社会保障局等11家单位，与厦门自贸片区台商服务发展中心共同签订了《共建厦门自贸区两岸融合发展服务中心框架协议》，将持续推进两岸应通尽通，打造台胞台企“登鹭”“留厦”一站式服务中心。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰在接受人民网采访时表示，厦门自贸片区在交通、金融、文化等领域逐步探索出两岸交流合作的新模式、新途径，为推动两岸交流合作向更广范围、更大规模、更高层次迈进，发挥了“窗口”“试验田”和“排头兵”作用。

通达全球：“丝路海运”助推“一带一路”建设

通则兴，兴则利。福建地处东南沿海，不仅是连接台湾海峡东西岸的重要通道，也是海上丝绸之路的重要起点，具备民营经济发达、海洋经济基础良好的优势。厦门是“海丝”与“陆丝”交汇的重要节点，海陆空通达五洲，在福建建设21世纪海上丝绸之路核心区征程上始终发挥着重要作用。

为推动高质量共建“一带一路”走深走实，2018年11月，福建省率先提出建设“丝路海运”项目。2018年12月，“丝路海运”品牌和平台成立，以新设立的福建丝路海运运营有限公司作为秘书处开展工作，设在厦门自贸片区内。这是我国首个以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌和平台。2021年3月，国家“十四五”规划纲要明确提出，支持扩大“丝路海运”品牌影响力。

据福建丝路海运运营有限公司介绍，目前，“丝路海运”命名航线已达100条，通达全球43个国家和地区共117个港口，丝路海运国际联盟成员已超过300家。“丝路海运”集装箱航线累计已开行11560艘次，累计集装箱吞吐量1346.8万标箱，进出口贸易总额19631亿元。

2022年6月10日开通的“丝路海运”电商快线由厦门港直达菲律宾马尼拉南港，是厦门港首条“丝路海运”电商快线。开通一年来，该航线集装箱吞吐量近3万标箱，总货值超103亿元，其中出口跨境电商货物3.9万票，货值约3.5亿元。

近日，厦门自贸片区“跨境电商＋中欧班列＋丝路海运”的模式入选国务院服务贸易发展部际联席会议办公室全面深化服务贸易创新发展试点第三批“最佳实践案例”。

7月22日上午，“丝路海运”电商快线“海丰蛇口”轮停靠厦门海天码头12号泊位装卸集装箱货物。人民网记者 兰志飞摄

福建丝路海运运营有限公司表示，未来，丝路海运将持续发力，建设陆海内外联动、东西双向互济的国际物流新格局和运贸协同发展新模式。

古时引白鹭而栖，今朝唤五洲来聚。厦门自贸片区以创新带动发展，以开放促进合作，正稳步发展自身优势与特色，铸就“中国之治”的亮丽名片。

（北京大学国际新闻传播专业硕士生王乙淇、刘倩颖、占佳敏对本文有贡献）

(责编：崔译戈、杨牧)