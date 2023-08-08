今年是中国自贸试验区建设十周年。十年间，中国先后部署了21个自贸试验区及海南自由贸易港，基本形成覆盖东西南北中的改革开放创新格局。十年来，自贸试验区坚持大胆试、大胆闯、自主改，为国家试制度、为地方谋发展，发挥制度创新的“头雁”效应，已成为开放发展的生动样板。