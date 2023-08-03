2023年8月2日，中国驻苏丹使馆与苏丹政府在苏丹港举行仪式，顺利将中国（陕西）援苏医疗队提供的4.6吨医疗器械、耗材、药品等移交苏方。张向华临时代办与苏联邦社会发展部次长贾迈勒尼尔代表中苏双方签署捐赠协议，苏联邦治理部次长穆阿兹、联邦医疗后勤保障委员会主席哈利勒及中国港湾公司代表等出席仪式。苏通社、苏国家电视台、红海州电视台及央视驻苏报道员受邀报道仪式。

张代办接受采访时表示，苏丹武装冲突已持续超过100天，对苏丹国家、人民造成深重灾难，迫切需要国际社会支持援助。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。作为苏丹的好朋友和好伙伴，中方高度重视缓解苏方人道主义压力，这批医疗物资承载着中国人民对苏丹人民的友好情谊，希望能够为恢复遭受严重破坏的苏丹医疗系统、挽救更多苏丹人民宝贵生命发挥积极作用。中国也将继续视苏方需求向苏方提供更多人道主义援助，帮助苏丹人民治愈战争伤害。

贾迈勒尼尔表示，50多年来，中国援苏医疗队在苏救死扶伤，是苏中友谊坚如磐石的最佳见证，苏丹政府、人民衷心感谢中方在苏危难之际提供宝贵支持，希望中国向苏提供更多人道主义援助。

该批医疗物资原拟根据中苏两国政府有关卫生合作议定书由第37批中国（陕西）援苏医疗队向苏方对口合作医院捐赠，因4月中旬苏丹突然爆发武装冲突，货物被迫滞留苏丹港港口，我援苏医疗队员撤离回国。驻苏丹使馆同国内和苏方各部门携手努力，最终成功将该批医疗物资顺利交付。

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