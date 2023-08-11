新华社东京8月10日电（记者郭丹 杨光）中日和平友好条约缔结45周年纪念集会10日在东京举行。日本前首相鸠山由纪夫、中国驻日本大使吴江浩出席并致辞，日本友好人士300余人参加集会。

鸠山由纪夫在致辞中表示，日中和平友好条约至今依然有重要意义，其效力也不应有丝毫改变。然而，日本有政客鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”，令人担心和平友好条约的重要理念正在被日方一些人逐渐侵蚀。鸠山强调，日中和平友好条约明确规定，解决争端不应诉诸武力威胁。他敦促日本当局应迅速回归日中联合声明、日中和平友好条约等文件立场。

吴江浩在致辞中指出，中日和平友好条约以法律的形式将发展两国持久和平友好确定为双方的共同义务，规定了中日互不干涉内政、使用和平手段解决一切争端、共同反对任何国家谋求霸权等一系列核心原则。然而45年后的今天，日本国内一些人似乎忘却了历史教训，渲染“中国威胁”，扬言要强化威慑力。这是危险言论，如受其所惑，日本将再次被带入历史歧途。

主办集会的日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，日中和平友好条约缔结的目的是强化友好关系，促进两国发展。藤田强调，中国不是日本的敌人，日本应全力构建与中国的和平关系，这不仅是为了整个亚洲的和平、稳定与发展，也是为了日本的未来。

集会中，日本多位专家、学者和友好人士还围绕中日关系、中日经贸等进行演讲，呼吁和强调立足中日和平友好条约的初心精神，推动两国关系健康发展。

(责编：刘叶婷、崔越)