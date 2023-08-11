人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中日和平友好条约缔结45周年纪念集会在东京举行

2023年08月11日08:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京8月10日电（记者郭丹 杨光）中日和平友好条约缔结45周年纪念集会10日在东京举行。日本前首相鸠山由纪夫、中国驻日本大使吴江浩出席并致辞，日本友好人士300余人参加集会。

　　鸠山由纪夫在致辞中表示，日中和平友好条约至今依然有重要意义，其效力也不应有丝毫改变。然而，日本有政客鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”，令人担心和平友好条约的重要理念正在被日方一些人逐渐侵蚀。鸠山强调，日中和平友好条约明确规定，解决争端不应诉诸武力威胁。他敦促日本当局应迅速回归日中联合声明、日中和平友好条约等文件立场。

　　吴江浩在致辞中指出，中日和平友好条约以法律的形式将发展两国持久和平友好确定为双方的共同义务，规定了中日互不干涉内政、使用和平手段解决一切争端、共同反对任何国家谋求霸权等一系列核心原则。然而45年后的今天，日本国内一些人似乎忘却了历史教训，渲染“中国威胁”，扬言要强化威慑力。这是危险言论，如受其所惑，日本将再次被带入历史歧途。

　　主办集会的日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，日中和平友好条约缔结的目的是强化友好关系，促进两国发展。藤田强调，中国不是日本的敌人，日本应全力构建与中国的和平关系，这不仅是为了整个亚洲的和平、稳定与发展，也是为了日本的未来。

　　集会中，日本多位专家、学者和友好人士还围绕中日关系、中日经贸等进行演讲，呼吁和强调立足中日和平友好条约的初心精神，推动两国关系健康发展。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部