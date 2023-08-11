就职典礼全体合照。委内瑞拉江门五邑青年联合总会供图

人民网布宜诺斯艾利斯8月10日电 （记者许放）7月28日晚，委内瑞拉江门五邑青年联合总会（委青联合总会）第三届委员会就职典礼在委内瑞拉首都加拉加斯隆重举行。中国驻委内瑞拉大使蓝虎及大使馆领侨处领事官员、恩平市委书记黎沛荣及访委代表团全体成员、委内瑞拉护民署署长鲁伊斯、中资企业代表钱凤章，委内瑞拉华侨华人联合总会主席陈坚辉、委内瑞拉中华工商联合总会主席冯永贤、委中贸易商会会长陈伟嶙、委内瑞拉各省中华会馆主要负责人、委青联合总会各省分会代表、侨界代表等共600余人出席。

就职典礼在奏唱委内瑞拉国歌和中华人民共和国国歌中拉开帷幕。现场播放了视频短片，回顾了委青联合总会自2016年成立以来，在推动中委两国经济发展、促进中委两国友谊、助侨护侨等各方面工作的精彩瞬间。江门市政府副秘书长梁富鸣、江门市侨联主席林春晖发来祝贺短片。

在全体嘉宾的见证下，第三届总会长吴超越接过第二届总会长李国忠交付的会印，并在创会会长梁国锐的监誓下向委青联合总会章程宣誓，第三届委员会52位常务委员在吴超越总会长的监誓下向章程宣誓，创始委员会其他三位委员何正伟、吴仲良、吴剑华共同为全体委员颁发了任命证书。

吴超越在就职演说中表示，感谢委青联合总会全体同事的支持和信任，选举他担任第三届总会长。内心感激、高兴之余，更深刻认识到肩上的责任。

恩平市委书记黎沛荣代表恩平市委市政府致辞，介绍了恩平市近年来发展情况，希望今后有更多的侨界青年、旅委侨胞投身江门建设、恩平建设。

蓝虎代表中国驻委内瑞拉大使馆向委青联合总会新一任领导班子表示最热烈的祝贺，表示委青联合总会自成立以来，锲而不舍凝聚侨心侨力，始终走在维护侨胞利益的第一线，主动宣传祖国的辉煌成就。在历任会长和各位委员的共同努力下，始终提倡积极向上的正能量，团结带领委内瑞拉各界青年精英们健康成长和奋发成才，积极投身中华民族伟大复兴和统一大业。

鲁伊斯表示很荣幸能够参加委青联合总会第三届委员会就职典礼，见证委青联合总会多年来对委内瑞拉慈善事业所做的巨大贡献，希望新一届领导班子一如既往地将优良作风继续下去。

就职典礼现场气氛热烈，委内瑞拉本地著名舞蹈团、小提琴家、萨克斯管演奏家为盛典献上了精彩的文艺节目。

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