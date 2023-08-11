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马来西亚总理呼吁各国加强合作促进国际公平

2023年08月11日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡8月10日电（记者 汪艺）马来西亚总理安瓦尔10日在出席第36届亚太圆桌论坛时说，经济制裁、出口限制等不仅会对全球供应链产生不利影响，也会给全球经济合作的整体趋势带来阻力。在世界充满各种不确定因素时，国与国之间急需加强合作，进一步促进国际公平。

　　安瓦尔强调，零和思维损人不利己，将会导致事态螺旋式升级，在这种情况下的胜利都是得不偿失。他指出，国际秩序应建立在公平、相互尊重、相互理解基础上，国际体制在政治和文化上应是多元的，在经济上是相互联系的。

　　“我们正在认识到，长期坚持的国际关系、区域架构和全球治理机制带有明显的以西方为中心特征，而在多元化的世界中，拉丁美洲、撒哈拉以南非洲、亚洲各国甚至南太平洋地区越来越多地要求增加他们的决策权。”安瓦尔说。

　　安瓦尔指出，全球安全的共识必须将全球南方国家考虑在内，全球南方国家将显现出更大的战略自主性。

　　安瓦尔呼吁东盟国家加强团结，以应对全球增加的各种不稳定因素。他说，东盟及其成员国必须直面挑战。“我们必须积极寻求强调包容性、多边性的机会，加强以东盟为中心的机制。只有齐心协力才能真正阻止世界局势滑向分裂。”

(责编：刘叶婷、崔越)

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