本报记者 尚凯元

今年上半年，法国加快了电动汽车配套设施安装步伐，全国范围内公共场所充电桩数量于5月份突破10万大关。左图为位于巴黎六区的一排路边充电桩。

本报记者 尚凯元摄

法国政府日前表示，欧盟已批准一项15亿欧元补贴，用于支持在法国北部的敦刻尔克新建一座电池工厂，预计该工厂将于2026年开始生产电动汽车电池。此前，法国北部地区还宣布了多个电动汽车电池项目，法国媒体评论说，法国北部正致力建设欧洲的“电池谷”。

近年来，法国将电动汽车产业视为推动绿色转型和再工业化的战略产业之一，推出多项举措推动电动汽车产业发展。2021年，法国出台“法国2030”投资计划，其中一项目标是，要在2030年前实现每年生产200万辆电动汽车。去年，法国政府进一步明确要为该目标投资36亿欧元，以促进整个行业发展。法国《巴黎人报》指出，法国正计划在本土建立一个完整的电动汽车产业体系。

目前，法国和欧盟的电动汽车销量正在持续上升。据统计，今年6月，法国电动汽车的注册量几乎是柴油车的两倍，纯电动汽车占汽车总销量比重达17.4%。根据欧洲汽车制造商协会的统计数据显示，今年6月，欧洲纯电动汽车销量首次超过柴油车，市场占有率达到15.1%。

电池是电动汽车的核心部件之一，也是法国电动汽车战略的重要组成部分。2018年，法国启动首个“电池计划”。2021年，法国政府在此基础上制定了国家电池战略，并将其纳入“法国2030”目标。去年10月，矿业企业英格瓷宣布开发一座位于法国中部地区的锂矿，项目计划于2028年投产，预计将成为欧盟最大的锂矿项目之一，年产量将满足70万辆电动汽车的电池生产所需。今年5月，斯特兰蒂斯集团、道达尔能源公司和梅赛德斯—奔驰公司的合资汽车电池工厂正式落成，这是法国第一家专门生产电动汽车电池的大型工厂，得到了法国、德国、意大利和欧盟的资金支持，预计每年能为约50万辆电动汽车供给电池。此外，法国北部地区还将新建3家电池工厂，包括中国企业和法国企业的合资项目。

法国北部是传统工业区和汽车生产基地之一，上法兰西大区汽车工业协会总代表吕克·梅西恩指出：“法国汽车行业正处于转型期，希望能够继续保持汽车行业的领先地位。为此，需要发展与之相适应的整个电动汽车产业，实现上法兰西大区的工业转型。”为满足电动汽车行业的人才需求，当地汽车制造商、高校等40家机构于4月共同发起了一个名为“电动出行计划”的人才培训项目，致力于在2030年前培训8000多名电动汽车行业人才。该项目预计需要投入2500万欧元，并已获得来自法国政府的1420万欧元补贴。

分析指出，价格仍是影响电动汽车普及的重要考量因素，未来一段时间法国电动汽车行业能否展现优势并实现盈利还有待观察。斯特兰蒂斯集团首席执行官唐唯实日前在接受法国《费加罗报》采访时指出：“法国电动汽车产业要想在未来竞争中取得优势，一是要利用好欧洲内部和邻近地区的成本优势；二是在本国生产附加值高、技术含量高的汽车。”

（本报巴黎8月10日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 15 版）

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