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日本社会治安恶化引发民众担忧

本报记者 岳林炜
2023年08月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　日本大阪府一列开往大阪关西机场的列车近日发生伤人事件，致3人受伤，关西机场线部分区间一度停运。今年以来，日本刑事犯罪案件大幅增加，治安形势持续恶化，引发民众担忧。

　　日本警察厅近日公布的数据显示，今年上半年，日本警方掌握的全国刑事案件数为33.3万余起，同比增加21.1%。日本警察厅表示，如果犯罪案件数量今后继续增加，今年或将成为日本社会治安恶化的“转折点”。

　　日本共同社分析称，今年上半年的刑事案件里，抢劫、入室盗窃等案件增加尤为明显，这也是导致日本民众感觉治安状况恶化的重要原因。例如，5月份有多名劫匪闯入位于东京繁华商业区银座的名表专卖店，抢劫大量手表。日本《读卖新闻》就此事发表社论认为，在众目睽睽之下发生如此恶性犯罪案件，动摇了民众对日本治安的信心。

　　随着日本人口不断减少，一些地方无人居住的住宅日益增多。以空巢民宅为目标的入室盗窃案件也出现激增。据日本栃木县警方公布的数据，今年前5个月，该县共发生针对空巢民宅的入室盗窃案件233起，是去年同期的4倍。此外，今年以来，在日本关东地区发生的多起抢劫案件都与招募年轻人“打黑工”的犯罪团伙有关。共同社的报道说，一些年轻人将抢劫等犯罪视为“打工”。

　　涉枪涉爆恶性案件增加是今年上半年日本治安状况恶化的另一表现。5月25日和26日两天，日本连续发生两起枪击案件，共造成包括两名警察在内的5人死亡。6月14日，一名18岁的陆上自卫队预备队员在射击训练场开枪打死两名自卫队队员、重伤1人。日本大学教授福田充认为，日本民间枪支监管制度虽然严格，但日常枪支管理仍以持枪人自我管理为基础，一旦持枪人有犯罪动机，只要谎称狩猎等目的就能钻监管制度的漏洞。

　　对于今年上半年刑事案件数量增加，日本警察厅长官露木康浩近日表示，治安状况恶化令人担忧。为消除民众不安，警方将采取一系列措施应对。

　　（本报东京8月10日电）

　　《 人民日报 》（ 2023年08月11日 15 版）

(责编：岳弘彬、崔越)

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