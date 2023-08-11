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美国非法雇用童工现象激增（深度观察）

本报记者 张梦旭
2023年08月11日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　凌晨时分，一群年龄在13到17岁之间的童工在全美多个肉类加工厂通宵上班，他们使用危险化学品清洁肉类加工设备。至少3人曾在工作中受伤，其中1名13岁儿童被清洁剂严重烧伤。

　　这是美国劳工部近日披露的一份案例。在该案中，美国最大的食品安全卫生服务供应商“包装卫生服务公司”在过去几年雇用了至少102名童工，在全美8个州的13家肉类加工厂从事危险工作。负责调查该案的美国劳工部官员杰西卡·鲁曼说：“该公司违反法律雇用童工的行为是系统性的，肉类加工厂本不应该雇用童工，但是雇主却丝毫没有承担起这方面的责任。”

　　“这一案件并非孤例。”美国有线电视新闻网近日指出，近年来美国国内非法雇用童工的现象激增，美国劳工部于2022年10月1日至2023年7月20日期间共审结765起童工案件，涉及4474名儿童，对雇主处以超过660万美元的罚款。与去年同期相比，非法童工数量增加了44%。此外，劳工部正在调查的童工案件还有700多宗，大多数涉及违反工作时长和从事危险工作等。

　　近来，多家美国知名企业都爆出了违法雇用童工现象。例如，美国劳工部发现，在路易斯安那州和得克萨斯州的16家麦当劳特许经营店中，年仅14岁的儿童在餐厅操作危险设备并长时间工作到深夜。在肯塔基州路易斯维尔的一家麦当劳餐厅，两名10岁的孩子无偿工作到凌晨2点，负责供应饭菜、收银并打扫餐厅。“在任何情况下，让一个10岁的孩子在快餐厨房里围着热烤架、烤箱和油炸锅工作都是不对的，”肯塔基州路易斯维尔工资和工时部门地区主管卡伦·加内特—西维斯说。

　　相关调查还显示，从2021年10月至2022年9月，美国有688名儿童非法从事危险工作，这是自2011年以来最高的年度数据。美国劳工联合会的《2023年工伤死亡报告》显示，2021年美国有350名25岁以下的工人死于工作，其中包括24名18岁以下的工人。

　　据英国《卫报》报道，伐木业一直是美国工伤率最高的行业之一，有未成年人也在伐木事故中意外身亡。2014年，温迪·博斯特威克的儿子科尔死于一场伐木事故。而今年3月美国国会重新提出一项法案，允许16至17岁孩子在父母监督下从事伐木在内的某些机械化作业。“如果这一法案通过，将会有更多家庭悲剧出现。已经9年了，我们依然无法走出阴影。”博斯特威克说。

　　面对非法雇用童工现象激增，美国劳工部认为，这是“近几个月来显著加大执法力度的结果”。美国布兰代斯大学海勒社会政策与管理学院前院长、劳工部工资和工时部门前负责人戴维·威尔批评说：“许多大公司往往只关注利润以取悦股东，而将用工外包给第三方人力资源公司，并一再压低用工成本，这就导致违法使用童工现象屡禁不绝。”

　　一方面美国侵犯童工案例不断增加，另一方面全美多个州却在立法削弱针对童工的法律保护。美国经济政策研究所今年7月的一份报告指出，过去两年中，美国至少有14个州引入或通过了旨在削弱童工保护的法案，而更多的州正在努力效仿。该研究所分析师尼娜·马斯特表示，随着全美多州都在放松对童工的保护，将使更多年轻人在低工资的情况下从事危险性工作，这一切都是因为雇主在追求廉价劳动力。

　　美国《纽约人》周刊的文章指出，人们或许认为，童工现象在美国早已消失，但这从来都不是事实。即使是1938年美国出台了《公平劳动标准法》，依然有数十万童工在美国各地的农场劳作。如今，越来越多的州立法机构为了迎合商业团体利益而放宽童工法律限制，共和党和民主党在这一问题上的立场也相距甚远，加强对童工保护几乎无从谈起。

　　一家致力于消除童工现象的机构负责人里德·梅基说，美国多州放宽童工相关法律限制可能导致青少年受雇从事危险工作，这将带来“灾难性后果”，“不能为解决所谓劳工短缺而压榨未成年人”。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月11日 15 版）

(责编：岳弘彬、崔越)

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