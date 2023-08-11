本报记者 宋亦然

记者近日在巴西境内拍摄的亚马孙雨林一角。

为保护亚马孙雨林的生物多样性，当地研究机构把从雨林中收集到的珍稀植物进行妥善保存，并进行人工培育研究。

以上图片均为本报记者宋亦然摄

亚马孙峰会8月8日至9日在巴西帕拉州首府贝伦举行，亚马孙合作条约组织成员国领导人和政府高级代表以及其他受邀国代表出席。此次峰会通过《贝伦宣言》，就减少亚马孙雨林砍伐规模、设置金融机制促进亚马孙地区可持续发展、在《亚马孙合作条约》框架下设立多个跨国合作机制等达成共识。与会各方表示，将加强国际合作，形成统一的政策、目标和立场，共同应对气候变化，各方同时呼吁发达国家兑现向发展中国家提供气候资金的承诺，守护“地球之肺”。

多方位制定政策目标

亚马孙雨林是世界上最大和生物多样性最丰富的热带雨林，约占全球森林面积的20%。1978年7月，巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、圭亚那、苏里南、委内瑞拉等境内拥有亚马孙雨林的8个国家代表在巴西首都签署《亚马孙合作条约》。为监督该条约的实施，1995年，亚马孙合作条约组织成立。

当前，亚马孙雨林主要遭遇毁林和森林火灾等威胁。世界自然基金会发布的《亚马孙雨林报告》指出，如果不采取紧急行动，亚马孙雨林可能会陷入不可挽回的境地，直接影响生活在亚马孙地区的约5000万居民、511个原住民群体，并加剧全球气候变化和生物多样性危机。秘鲁总统博卢阿特在峰会上表示：“亚马孙雨林是‘地球之肺’‘地球的心脏’，我们必须立即行动，不能再浪费时间了。”

此次亚马孙峰会的重要成果是签署《贝伦宣言》，囊括了8国承诺的113项目标和原则。《贝伦宣言》强调，促进地区合作、防止亚马孙雨林毁林情况“陷入不可逆转的境地”迫在眉睫；加强地区国家的银行间联系，建立相关金融机制，推动雨林地区可持续发展。巴西外交部在新闻公报中表示，《贝伦宣言》为亚马孙地区国家之间强化合作提供了一个“崭新且有抱负”的路线图。

与会各方决定成立“亚马孙打击毁林联盟”，依据各国制定的共同目标，强化森林管理法律法规的执行，并决定在巴西马瑙斯市成立成员国间的“国际警察合作中心”。来自亚马孙地区国家的19家公共开发银行还签署了一项协议，将为该地区的环境友好型企业提供45亿雷亚尔（1元人民币约合0.67雷亚尔）的融资。“这一举措的主要目标是创造更多就业机会和替代方案，以更可持续、更具创造性的方式实现对亚马孙雨林的保护。”巴西国家经济和社会发展银行行长阿洛伊齐奥·梅尔卡丹特说。

峰会东道主巴西总统卢拉在峰会上强调，“气候危机正严重恶化，从未如此紧急”，并呼吁各国齐心协力应对挑战。巴西环境和气候变化部长玛丽娜·席尔瓦表示，必须采取区域性的团结行动来保护雨林的生物多样性，并建立起能带来经济繁荣的协作关系。

多举措保护雨林资源

当前，亚马孙地区国家正努力采取一系列政策举措，以更好保护亚马孙雨林，平衡雨林保护和经济发展。

圭亚那发挥原住民在雨林保护方面的优势，支持原住民部落定期派人在偏远地区的雨林中巡逻，密切监测非法砍伐等行为，发现问题及时向政府监管机构报告。此外，圭亚那建立了较为完善的原住民社区土地所有权制度，确保原住民对其居住土地的合法权益，提高原住民群体保护家园的积极性。

巴西政府严厉打击非法采矿、砍伐森林等行为，大力发展绿色经济。巴西政府承诺在2027年年底前在亚马孙地区设立300万公顷保护区，在2030年年底前彻底遏制非法毁林。

厄瓜多尔政府每年会向致力于保护雨林的低收入土地所有者提供资金支持，同时努力发展多种经济模式，减轻雨林区域内居民的贫困状况。哥伦比亚实施碳税政策，以此鼓励企业减少温室气体排放，改用更高效的工艺或更清洁的燃料。

地区相关企业也更加注重对雨林的可持续开发，并对采矿区生态进行修复。本报记者日前在巴西矿业巨头淡水河谷位于亚马孙雨林中的卡拉雅斯采矿综合体采访时了解到，矿区工作人员将所有矿坑弃土统一堆放并播撒植物种子，在此基础上开展再造林工作。该公司还与生物多样性保护研究机构合作，建设生态走廊，通过植树造林将之前被退化区域隔开的雨林重新连接起来，保护了80万公顷雨林的完整性。“我们采取多重举措保护矿区生态环境，减少采矿作业对雨林生态环境的影响。”淡水河谷北部矿区运营总监卡洛斯·梅洛表示。

多领域开展国际合作

亚马孙雨林面积广阔，治理复杂。本次峰会开幕前，亚马孙合作条约组织秘书长亚历山德拉·莫雷拉表示，各国应加强团结，开展国际合作。她呼吁国际社会帮助当地解决饮水安全、健康卫生、互联互通和固体废弃物处理等问题。

在区域合作层面，今年6月，美洲开发银行与地区相关国家联合启动了“永远的亚马孙”计划，旨在扩大融资规模，促进知识和经验分享，增强亚马孙地区的可持续、包容性发展，提升地区恢复能力。该计划包括发展可持续农业和林业、生物经济、基础设施等优先领域。美洲开发银行还建立了财政和规划部长小组和技术支持小组，负责监督该计划在经济金融领域的进展和成果。

8月4日，亚马孙合作条约组织举办了亚马孙国家与对话伙伴预防森林火灾主题活动，并展示亚马孙地区观测站的运行模式。据悉，该观测站整合了8个亚马孙合作条约组织成员国的公共部门和科研机构的数据，提供实时火灾和热点监测信息，为地区国家预防火灾提供信息支持。亚马孙合作条约组织行政主管卡洛斯·萨利纳斯介绍，各成员国之间已经签署《综合火灾管理合作与互助谅解备忘录》，“各国之间针对干旱和火灾采取行动进行援助，对于全面保护亚马孙地区的生态环境、社区和人民至关重要。”

在国际合作层面，包括中国在内的国际社会为共同保护“地球之肺”提供技术和资金支持。在今年3月初由法国和加蓬共同主办的“一个森林”峰会上，与会代表提出围绕亚马孙雨林生态系统展开科学合作、打造林业部门可持续价值链、促进生物多样性融资等建议。

中国企业与厄瓜多尔方面合作实施的安第斯项目已在亚马孙雨林腹地建起两个综合环保中心，实现了废弃物的“零排放”，有效促进环境保护。今年6月，厄瓜多尔环境部授予中国企业“杰出环境履约奖”。此外，中国与巴西联合研制的中巴地球资源卫星正为亚马孙雨林等地的环境监测工作发挥作用。

世界自然基金会巴西和亚马孙地区负责人萨拉·哈奇森表示：“尽管地区和国际层面在保护方面取得了一些成果，但亚马孙雨林面临的威胁仍比以往任何时候都要大。我们需要迅速行动起来，为数百万依赖亚马孙雨林的物种保护好维系生命的宝藏。”

（本报里约热内卢8月10日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 15 版）

(责编：岳弘彬、崔越)