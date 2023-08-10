炎炎夏日的傍晚，特拉维夫港随处可见休闲纳凉的以色列人。落日余晖中，一盏盏中国彩灯为地中海畔增添一抹绚丽的东方色。

以色列中国彩灯展7日在特拉维夫港开幕，将持续至17日。这是有“天下第一灯”美誉的中国自贡彩灯第一次走进以色列，让当地民众在享受视觉盛宴的同时，感知中国传统文化的独特魅力。

位于特拉维夫市北部的特拉维夫港，坐落着诸多商铺、餐厅和咖啡馆，是深受市民喜爱的商业综合体，而且时常举办各种文化和时尚活动。中国彩灯的到来，令这儿的夏夜更具活力。

蜿蜒的大型中国龙彩灯在特拉维夫港的一处地标旁，彩灯长30米、高3米，红黄配色与海边晚霞交相辉映，成为最受欢迎的打卡拍照处。人们洋溢着笑容，变换姿势和角度，留下与中国彩灯合影的美好画面。

来自特拉维夫郊区的以色列人加里让4岁的儿子骑在肩膀上，反复赏味着眼前这条气势磅礴的中国“巨龙”。他告诉新华社记者，自己虽然从未去过中国，但一直心向往之。在社交网络上看到关于灯展的消息，他和妻子下班后就带儿子来一睹风采。儿子被这条“大龙”深深吸引，久久不愿离去。

熊猫、大象、狮子……21组中国彩灯主题多元、形态各异。它们制作精良、配色考究，不仅造型栩栩如生，还配有逼真的声音，令参观者们大为惊叹。

自贡彩灯历史悠久，是国家级非物质文化遗产。据活动承办方四川自贡海天文化股份有限公司介绍，彩灯均由自贡艺术家自主设计制作，本次灯展的前期准备、制作与运输耗时约三个月。

“这些彩灯太漂亮了！比网上看到的图片和我想象中的还要惊艳。我们晚高峰期间开了几小时的车专程赶来，事实证明真是不虚此行！”来自以色列北部城市海法的卡梅尔对记者说。

卡梅尔表示，她和丈夫以及两个孩子都很喜欢中国彩灯。“我们还想再来一次，也会推荐给家人朋友们，告诉他们一定要来实地看看。”

夜色渐深，前来赏灯的人更多了，入口处排起了长队。工作日晚10点的特拉维夫港，仍然攒动着赏灯的人群。浪花拍打着海岸，火树银花、流光溢彩中，有人翩翩起舞，有人即兴高歌，他们流连忘返，难舍夏夜的欢乐。

被中国彩灯照亮的地中海畔夏夜，似乎永远不会结束。

(责编：于洋、刘慧)