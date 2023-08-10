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美国再曝策划并颠覆他国政府

2023年08月10日19:54 | 来源：新华网
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新华社伊斯兰堡8月10日电 美国“截击”网站日前发表文章，揭露美国政府因不满巴基斯坦前总理、正义运动党主席伊姆兰·汗领导的政府就俄乌冲突所采取的外交中立政策，直接插手巴基斯坦内政并策划罢免其总理职务。

该网站获得由巴基斯坦军方官员提供的一份巴政府机密文件，该文件为2022年3月7日由时任巴基斯坦驻美大使阿萨德·马吉德·汗发回的外交秘密电报，记录了他与时任美国国务院南亚与中亚事务助理国务卿唐纳德·卢在一次午餐会上的对话内容。

在电报中，阿萨德·马吉德·汗说，卢作为美国政府的代表，在此次对话中突破了不干涉他国内政的外交礼仪，直接对巴外交政策表达不满，并表示只有伊姆兰·汗被弹劾下台，巴基斯坦才会得到美国的原谅。

电报援引卢的原话说，“因为（2022年2月）对俄罗斯进行的访问被视为（伊姆兰·汗）总理（就俄乌冲突上的立场所做）的决定，如果对伊姆兰·汗的不信任投票成功，巴基斯坦所做的一切才会被华盛顿原谅，否则的话，接下来的（美巴关系）道路会很艰难。”

另据公开报道的消息显示，2022年3月27日，时任巴总理伊姆兰·汗在首都伊斯兰堡举行的一场政治集会上曾公开这份电报内容，并指责美方“阴谋颠覆”伊姆兰·汗领导的政府。

2022年4月2日，时任巴总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡的总理府告诉记者，美方这一行为是在公然干涉巴基斯坦内政，已向美驻巴大使馆提出交涉。

2022年4月10日，巴国民议会通过针对伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。今年5月9日，伊姆兰·汗在伊斯兰堡被巴基斯坦国家问责局以涉嫌腐败为由逮捕。2023年8月5日，巴首都伊斯兰堡地方法院以腐败为由对伊姆兰·汗判处3年监禁，剥夺他竞选或担任公职资格5年，并处罚金10万卢比（约合351美元）。随后，伊姆兰·汗被送往监狱关押。

(责编：于洋、刘慧)

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