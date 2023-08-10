展厅现场。华彬文化基金会提供

人民网伦敦8月10日电 （记者许立群）8月9日，无锡（英国）投资说明交流会在伦敦著名的三一广场四季酒店内顺利举办。会场内，主办方与华彬文化基金会共同打造的“在伦敦遇见无锡”城市视觉展，受到中外嘉宾一致好评。

本次城市视觉展由“一水倾城是无锡”图片展和无锡文化非遗展两部分组成。

“运河”是无锡与伦敦的天然连接，无论是伦敦的母亲河泰晤士运河，还是无锡古运河，都是是见证了城市繁华发展的“流动历史”。本次展览巧妙选取“水”这一共同意象作为串联，通过24张组照，分别表达了“太湖佳绝处、江南水弄堂、梦里桃花源、巧匠夺天工、一眼数千年”等不同主题，在城市、生态和人文的交汇点上，全方位展示无锡的过去、现在与未来。

作为中国吴文化、江南文化、运河文化的主要发祥地之一，无锡拥有深厚的历史人文底蕴，也是一片投资发展的沃土，是值得各国投资者信赖、选择和深耕的投资宝地、创新佳地、宜居福地。为全力打造新时代工商名城、争当中国式现代化建设的城市范例，“遇见无锡”城市视觉展，未来将通过丰富多样的形式，向世界展现无锡风采，为将无锡建设成为“世界看中国的标志性窗口”增益助力。

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