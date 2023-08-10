新华社北京8月10日电 题：限制投资中国，美国霸凌胁迫无异于螳臂挡车

新华社记者高文成

美国政府当地时间9日发布对华投资限制行政令，限制美国对中国部分高科技行业进行投资。美方一方面接连派高官访华、表态无意对华“脱钩”，一方面却出台投资限制措施、阻碍中美正常经贸往来。自相矛盾的信号难见其缓和关系的诚意，以霸权逻辑压制经济理性的任性更显其难弃打压遏制中国的执念，这无疑将给中美关系带来新的困难。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者 刘杰 摄

对华投资限制行政令是美方再次打着国家安全的幌子，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，是打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全，损害中美两国乃至世界工商界利益，其实质是搞去中国化、逆全球化。中方对此多次表示关切和反对。在美财政部部长耶伦7月访华期间，中方再次重申了在取消对华加征关税、停止打压中国企业、公平对待两国双向投资等问题上的关切，希望美方切实采取行动。

中美近期重开沟通渠道，一大意义就在于表达和倾听彼此利益关切，进而在解决关切的过程中显示诚意、积累善意，推动中美关系止跌企稳。耶伦等美国高官曾明确表示，听到了中方的关切，认为解决相关问题非常重要。言犹在耳，美方却说一套做一套，仍然抛出对华投资限制行政令，这极其不负责任，不得不让人怀疑美国近期所谓缓和中美关系的表态只是“明修暗渡”的权宜之计，其对中美关系稳定带来的负面影响不容低估。

归根到底，美国在对华关系问题上的善变源自其根深蒂固的冷战思维。这次投资限制令所瞄准的半导体和微电子、量子信息技术和人工智能等领域，是世界科技发展的前沿，也是中国向全球产业链价值链上游攀升的关键。美发布对华投资限制行政令，目的就是要通过“科技脱钩”封堵中国科技上升路径，限制中国发展权利，实际上是根本做不到的。

中美经贸合作是两国根据各自经济禀赋和市场需求自然形成的，本质是互利共赢。双方互利合作不仅降低了美国家庭的生活成本，也为美国企业带来了丰厚的利润。美中贸易全国委员会发布的《2023美国对华出口报告》显示，美国对华出口为美创造了100多万个就业岗位。近五年中国外商直接投资收益率达9.1%。超过7万家美企在华投资兴业，近90%在华业务实现盈利。

在特斯拉上海超级工厂，工人在车间内忙碌（2月27日摄）。新华社记者 周蕊 摄

企业以盈利作为根本目标，不愿被权力意志绑架而放弃极具吸引力的中国市场。面对权力的任性，特斯拉首席执行官马斯克反对“脱钩断链”，用“连体婴儿”比喻美中利益交融；英特尔在深圳合作建立新的芯片创新中心加强对华联系；星巴克计划到2025年在中国开设9000家门店，把中国打造为星巴克全球最大市场；此外，英特尔、英伟达和高通等美国半导体公司高管发出警告，出口管制可能会损害美国的行业领先地位。美国彼得森国际经济研究所研究员马丁·乔尔曾帕警告美国政府，投资者可能为了摆脱美国设置的对华投资束缚而逃离美国，这将“危及美国金融中心的地位”。英国《经济学人》杂志刊文称，美国“去风险”行动未能削减美中贸易联系，反而助推其盟友与中国建立更强大的金融和商业联系。

由于美国近年来在经贸、科技等领域强推对华“脱钩断链”，加征关税、出口管制、投资审查等措施纷纷出台，中美经贸关系遭遇很大困难，但从中美经贸关系过去几十年波动起伏但总体向前的发展趋势看，中美经贸关系向前发展，是受两国需求驱动，符合双方利益，有利于全球经济稳定和发展，因此大的方向不会变，美国政府对华科技遏制打压是螳臂挡车。

(责编：于洋、刘慧)