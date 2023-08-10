美国国会参议院一些议员最近再次就芬太尼问题向中国发难，将这种阿片类药物在美国国内的滥用归咎于中国，还威胁要立法制裁中国。

但事实是怎样的呢？让我们先透过数字和历史了解一下情况。

芬太尼是一种全身麻醉的主要辅助用药，也是广泛使用的术后镇痛药。但在美国，它却变成了危害社会的毒品。美国疾控中心数据显示，以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。该类药物2021年在美致死超过8万人，是10年前的大约四倍。

事实上，美国的阿片类药物滥用潮近几十年已出现过三波，芬太尼只是第三波的“主角”。

第一波滥用潮始于1991年左右，当时一些制药企业投入大量资金资助相关专家和机构，兜售“阿片类药物无害论”，鼓励医师多开处方、药店大力推销该类药物。这种做法令美国社会形成了“止痛文化”，人们习惯于用止痛药这种治标不治本的方法应对疾病，阿片类药物致死人数快速上升。

第二波药物滥用潮始于2010年左右。当时海洛因开始泛滥，这是一种成本更低、更加强效的阿片类毒品。据美国疾控中心数据，从2010年到2014年，美国白人的海洛因过量摄入死亡率增加了267%，非洲裔美国人增加213%，拉丁裔美国人增加137%。

第三波便是当前正在发生的芬太尼滥用。近年来，芬太尼类物质在美国瘾君子群体中越来越流行。美国疾控中心数据显示，从2021年8月至2022年8月，药物过量使用夺去超过10万美国人的生命，其中约三分之二由以芬太尼为主的阿片类药物造成。

回顾历史不难发现，美国的阿片类药物滥用是一个长期社会问题，责任并不在中国。

(责编：刘洁妍、崔越)