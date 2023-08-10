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美国药企与政客深度勾连——数字起底美国芬太尼问题根源（二）

2023年08月10日15:00 | 来源：新华社
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　　为何美国的药物滥用问题难以解决？为何成瘾者总能一次次找到替代品？根本原因在于，美国政客出于自身利益等原因，总是仅仅出台治标不治本的政策，不愿将药物监管落到实处。

　　一方面，政客从制药企业获得大量政治献金，作为交换，就在制定相关药物的管控政策时“睁一只眼闭一只眼”。结果就是，美国至今未永久整类列管芬太尼。

　　英国《卫报》2017年报道指出，此前十年间，制药商投入近25亿美元用于游说和资助美国国会议员。美国国会约90%的众议员、100名参议员中的97人都曾接受制药企业的竞选捐款。与此同时，一些政府监管机构的官员离职后很快就加入制药行业，这种“政商旋转门”解释了为何监管沦为摆设。

　　另一方面是政治极化。鉴于当前芬太尼在美滥用的严重程度，美国两党都承认需要做出努力应对这一问题，但双方却相互“使绊子”，不愿让对方成为解决这一问题的“功臣”。就在今年5月，共和党控制的美国国会众议院投票审议《阻止致命芬太尼贩运法案》，133名众议员投了反对票，其中132人都来自民主党。

　　美国《华盛顿邮报》报道指出，美国国会直到2017年12月才通过一项专门针对芬太尼的法案，而这距离立法者首次收到有关该药物危险的警告已过去了近4年。报道评论道：“国会已经变得无能，无力应对我们这个时代的挑战，芬太尼就是最新的例子。”

(责编：刘洁妍、崔越)

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