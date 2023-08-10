新华社悉尼8月10日电 专访：期待中国、澳大利亚在光学天文学领域更多合作——访中澳天文联合研究中心澳方联席主任利斯特·斯特夫利-史密斯

新华社记者郝亚琳 王琪

今年是中国和澳大利亚两国天文科研合作60周年。中澳天文联合研究中心澳方联席主任利斯特·斯特夫利-史密斯日前接受新华社记者专访时说，期待未来两国在光学天文学领域开展更多合作，更好地利用大型光学望远镜，同时进一步增强射电天文学方面的研究。

日前，该中心在位于珀斯的西澳大利亚大学举办研讨会，纪念两国天文科研合作60周年。两国天文科研界近百位专业人士参加会议并开展学术交流。

斯特夫利-史密斯说，研讨会上一个令人兴奋的主题是两国研究人员关于宇宙射电爆发的新发现，包括精确定位了从距地球70多亿光年的星系中的物体发出的大量强射电爆发。此外，研究人员还发现了一些与极缓慢旋转的恒星相关的周期性射电爆发，后者对目前有关能量和粒子的理解形成了挑战。

斯特夫利-史密斯认为，中澳天文科研合作的基石是在天体物理学、宇宙学、以及对宇宙理解方面的思想和技术交流。人与人之间以及跨学科间的思想交流总会带来科学的进步。中澳之间的这类交流至今已顺利开展了60年。

1963年，澳大利亚科学院院士、天文学家威尔伯·诺曼·克里斯蒂安森教授来到中国，帮助建造了第一台直径9米的密云综合孔径射电望远镜。长久以来，两国天文学家在包括射电天文、光学天文以及相关天文仪器设备等在内的多个天文大科学工程以及研究领域开展了广泛深入合作，取得了丰硕成果。

斯特夫利-史密斯说，澳大利亚和中国等国作为创始成员国签署了《成立平方公里阵列天文台公约》，在500米口径球面射电望远镜（FAST）方面也开展了深入合作，这些都是两国天文学研究合作中的重要里程碑。

展望未来，斯特夫利-史密斯认为，双方对于平方公里阵列射电望远镜的共同兴趣，为本国科学界提供相关的高质量科研数据的共同愿望，将有力促进两国天文学研究合作。他也希望，未来双方可以开展更多面对面交流，这对推动新的科学项目很有帮助。

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