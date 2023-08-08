人民网迪拜8月8日电 （记者任皓宇）“中资企业海外利益司法保护与涉外法治人才培养学术论坛”近日在阿联酋迪拜举行。来自中国政法大学、中国驻阿联酋外交机构和政府机构、在阿中资企业及法律实务界代表140余人参加论坛。与会代表围绕“加强中资利益保护、培养涉外法治人才”主题，探讨如何提升涉外法律服务能力，提高中资企业运用国际法律和规则维护自身权益的能力，增强中国在国际法律事务中的话语权和影响力。

中国驻迪拜总领馆经商参赞吴毅、中国政法大学副校长常保国先后为论坛致辞。吴毅对论坛的举办表示祝贺，并寄语在阿中资企业要加强对所在国法律的了解和掌握，知法、懂法、守法，融入当地社会和法律环境。常保国从国家统筹推进国内法治和涉外法治的战略高度充分肯定了本次论坛举办的意义，并倡导法学教育界和实务界要肩负起培养涉外法治人才的使命和责任，为在阿中资企业保驾护航。

本次论坛由中国政法大学国际法学院、阿联酋文森律师事务所联合举办，山东省政府驻西亚非洲代表处提供支持。

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