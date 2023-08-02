人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球连线 | “中国军医给了我第二次生命”——记中国援埃塞军医专家组的白衣天使

2023年08月02日21:00 | 来源：新华社
小字号

　　新华社重庆/亚的斯亚贝巴8月2日电 这是一项特殊的使命。9年间，80多名中国援埃塞俄比亚医疗专家远赴东非高原，执行军事公共卫生合作任务。

　　医疗专家队伍由陆军军医大学负责组建，抽组来自陆军军医大学第一附属医院等单位的临床救治、卫生防疫专家。这些白衣天使医术精湛，在遥远的异国他乡解决一个又一个临床复杂疑难问题，将友谊的种子播撒在东非高原。

　　今年5月11日，随着第九批援埃塞军医专家组抵达亚的斯亚贝巴，援埃塞医疗工作又翻开一页。

　　“两年前，我第一次感到疼痛。由于无法得到有效治疗，我先后被转送到4家医院，但没有一家能确定病痛的真正原因。每家医院的医生都说我的病情很复杂，让我转到更高一级的医院。”患病两年，蒂拉洪因病痛瘦了21公斤，皮肤和眼睛开始泛黄。

　　6月23日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，病人蒂拉洪接受新华社记者采访。新华社记者汪平摄

　　蒂拉洪后来被转到埃塞俄比亚军队总医院。外科医生特纳·马莫说，蒂拉洪被诊断出患有胰腺肿瘤，该院此前从未做过这方面手术。第九批中国援埃塞军医专家组负责人王小军得知情况后，为蒂拉洪进行了8小时的手术。

　　“中国军医给了我第二次生命。”蒂拉洪说。

　　埃塞军队总医院院长海卢·因德绍说，中国援埃塞军医专家组已连续9年向军队总医院提供援助。“中国军医同我们一起工作，向我们分享诊疗经验，填补了我们在一些专业领域的空白。”

　　来非洲前，第七批援埃塞军医专家组负责人罗虎曾担心双方沟通的语言障碍,也担心当地医生是否听从中国军医的建议。到非洲后，随着每天与受援医院医生密切沟通，他很快打消了这些担忧。

　　6月23日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，第九批中国援埃塞军医专家组负责人王小军（左）和当地外科医生特纳·马莫（中）与病人交流。新华社记者汪平摄

　　罗虎援埃塞期间，一名刚从当地医学院毕业的女医生成了军医专家组的助手，她经常向中国军医请教，大家热心细致地指导她如何诊疗，这名女医生很快可以独立救治伤员。在回国前，罗虎把自己的听诊器赠给这名女医生，鼓励她再接再厉。

　　巴姆拉克·特塞马是埃塞知名国际足球裁判，经人介绍，他到军队总医院的康复理疗部门接受针灸治疗。

　　中国军医刘月秋为特塞马进行针灸治疗，她的针灸技术让特塞马印象深刻。特塞马说，中国军医一直在向当地医生传授针灸技术。“我们感谢中国军医传授这些知识和经验，帮助我们的医生掌握相关技术，今后为当地患者提供诊治。”

　　6月23日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的埃塞俄比亚军队总医院，中国军医刘月秋（左）给当地患者针灸。新华社记者汪平摄

　　援外期间，军医们克服对家乡亲人的思念，全身心投入到工作中。“埃塞军民对我们医疗技术的认可，使我们感到欣慰。我们将继续立足本职岗位，展示中国军队良好形象。”王小军说。

　　中国向埃塞俄比亚派遣军医专家组以来，前八批军医专家组共接诊患者两万多人、开展手术1572台、进行危重病例会诊1218次，培养埃塞医护人员182人。第九批援埃塞军医专家组抵达埃塞后，完成当地首例胰十二指肠切除术，完成31人次中医康复理疗，351次针灸治疗，获当地人士好评。

　　“我们希望同中国军医专家组加强在不同领域的联系和合作。中国军医对我们而言非常重要。”因德绍说。

　　-END-

　　监制：冯俊扬 王金涛

　　统筹：徐海静 闫珺岩 齐紫剑

　　执行统筹：郑开君 张琴 王昭

　　记者：汪平 张琴 周闻韬 杨仕彦 黄琪奥（报道员）

　　剪辑：杨仕彦 姜淏然

　　编辑：刁泽 刘学 王沛 程大雨 杜逾舸 淡然

　　新华社国际部 重庆分社联合制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部