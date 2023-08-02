人民网记者 吴思萱

值第31届世界大学生夏季运动会召开之际，人民网专访阿根廷大学生体育联合会主席埃米利亚诺·奥赫亚（Emiliano Ojea）。

回忆起2011年来中国参加深圳大运会的经历，奥赫亚仍记忆犹新。他相信，对参加本届成都大运会的阿根廷运动员来说，也将会是一次难忘的经历。

他介绍说：“阿根廷队一直在厦门参加由国际大学生体育联合会主办的世界大学生三对三篮球联赛总决赛。我们有非常优秀的篮球队，有些球员已加入阿根廷国家队。希望他们能在本届大运会比赛中取得好成绩，摘得奖牌。”

奥赫亚高度评价中国的办赛水平。“本届大运会高标准的组织工作，就好像运动员们在参加奥运会一样。”他点赞道：“高品质的体育场馆和大运村令人印象深刻，热情友善、服务周到的志愿者们让运动员们宾至如归。成都这座现代化城市准备充分，无疑是一位优秀的东道主。大到交通和安全，小到各国参赛队伍的不同饮食口味和文化，主办方都安排得井井有条。”他认为，成都为本届大运会所作的努力和投入，也将助力其在未来举办更多大型体育赛事。

奥赫亚感谢中国和成都让所有参赛人员都能享受大运会的美好，也祝愿所有运动员发挥出最好的水平，向世界展示大学生运动的非凡意义。

奥赫亚强调：“青年是社会的未来，也将成为明天的领导者。”在他看来，世界大学生运动会带来的不仅仅是体育比赛和认识不同的国家，更是100多个参赛国和青年队员之间了解新文化、结交新朋友的机会。“于我而言，国际大体联就是我的新家庭，家里的兄弟姐妹来自各个大洲”，他说。

奥赫亚认为，阿根廷与中国开展体育合作的前景广阔。他表示：“中国在很多体育项目上成绩骄人，值得阿根廷学习；阿根廷在足球、橄榄球、草地曲棍球等项目上也有出色表现。我们需要互学互鉴，共同成长。”

奥赫亚补充道：“阿根廷大体联成立于2012年，还很年轻，需要开展更多的交流与合作。”他相信，随着阿根廷与中国对话与合作的不断加强，阿根廷大体联能充分发挥作用，为推动两国间体育合作项目的落地作贡献。

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