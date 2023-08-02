新华社华盛顿8月1日电 热点问答：特朗普再受刑诉意味着什么

新华社记者

8月1日公开的一份起诉书显示，美国前总统特朗普被一联邦大陪审团起诉，他被指控试图推翻2020年美国总统选举结果。

这是特朗普2021年卸任以来第三次受到刑事起诉。特朗普面临的最新指控有哪些？各方作何反应？对美国2024年总统选举有何影响？

指控具体是什么

2020年美国总统选举结束后，共和党人特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日，美国国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦酿成骚乱，造成人员伤亡。

这份45页的起诉书说，特朗普尽管在2020年总统选举中落败，但仍决心继续掌权。他在选举日后两个多月时间里散布谣言，宣称选举存在足以改变结果的舞弊，还采取非法手段干预计票并试图推翻选举结果。

特朗普因此面临4项刑事指控：密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯他人权利。美国里士满大学法学教授卡尔·托比亚斯认为，此次受诉让特朗普处于“危险的法律境地”。

此外，起诉书还不指名提到6名特朗普的共谋者，其中包括4名律师、一名美国司法部官员和一名政治顾问。

据悉，特朗普将于3日在位于美国首都华盛顿市的哥伦比亚特区联邦地区法院出庭应诉。

各方作何反应

特朗普竞选团队8月1日发表声明炮轰拜登政府以及美国司法部，称对特朗普的最新刑事起诉目的在于干预2024年美国总统选举。

白宫发言人拒绝置评特朗普再次受到刑事起诉，称将把媒体提问转交给美国司法部，“美国司法部独立展开刑事调查”。

美国司法部长梅里克·加兰回应媒体提问时说，负责调查的特别检察官杰克·史密斯及其团队“一直遵循事实和法律的指引”。史密斯在记者会上说，特别检察官办公室将寻求“快速审判”。

美国国会两党议员的反应对立鲜明，体现美国政治极化。参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默发表声明说，这是迄今对特朗普最严重、影响最大的一次起诉，这也提醒美国人，任何人都不能凌驾于法律之上，包括美国总统。

众议院议长、共和党人凯文·麦卡锡在社交媒体上写道：美国司法部试图转移对涉及拜登负面新闻的关注，并指责美国存在“两层”司法系统。

对总统选举有何影响

特朗普于2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，他宣布再次竞选美国总统。

今年4月，特朗普在纽约州纽约市出庭，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统。特朗普被诉34项伪造商业记录重罪，被指控在2016年美国总统选举前后伪造商业记录以对选民隐瞒负面信息和非法活动。6月，特朗普在佛罗里达州迈阿密市就“密件风波”所涉37项联邦刑事指控出庭应诉。在此之前，从未有卸任或在任美国总统受到联邦刑事指控。

根据美国法律界人士的说法，刑诉并不妨碍特朗普继续竞选，哪怕最终获刑，也不妨碍他胜选后就任总统。美国法律并不禁止受到刑控者参与竞选。

尽管官司缠身，特朗普目前仍是获得共和党2024年总统候选人提名最热门的人选。美国民调网站“538”统计和计算显示，截至8月1日，特朗普在党内支持率超过53%，遥遥领先其他共和党总统竞选人。另据《纽约时报》和西恩纳学院近期一项联合民调，假如特朗普和拜登在2024年美国总统选举中再次相遇，双方在注册选民中的支持率持平。

美国一些选举专家以及媒体指出，特朗普此次被起诉或再次产生“双刃剑”效应，那就是让支持他的人更支持他，同时让反对他的人更反对他，从而进一步加剧美国政治和社会撕裂。此外，特朗普需要在竞选过程中处理一系列法律问题，而庭审过程和结果也势必对2024年选战注入更多话题以及不确定性。

(责编：贾文婷、杨牧)