新华社北京8月2日电 综合新华社驻华沙、基辅记者报道：乌克兰外交部1日就波兰官员涉乌克兰的言论召见波兰驻乌大使。波兰方面随后也召见了乌方使节。

据媒体报道，波兰总统外交政策顾问普日达奇日前在被波兰媒体问到波兰对乌克兰的粮食进口禁令是否损害两国关系时表示，基辅应当“开始感激波兰在最近几个月和几年里对乌克兰发挥的作用”，并称“保护波兰农民的利益十分重要”。

据乌克兰外交部官网，乌外交部发言人尼科连科1日说，针对波兰总统外交政策顾问普日达奇日前有关言论，乌外交部当天召见了波兰驻乌大使齐霍茨基。会见中，乌方强调所谓乌克兰不感激波兰援助的言论“不符合事实且不可接受”。

波兰外交部1日称，就乌方声明召见了乌克兰驻波使节。

波兰总理莫拉维茨基1日表示，乌克兰召见波兰大使是一个“不应该发生的错误”。他说，面对持续不断的冲突，并考虑到波兰对乌克兰的大力支持，这样的错误不应该发生。

乌总统泽连斯基1日晚在社交媒体上表示，不允许任何政治事件破坏乌波两国人民的关系，并呼吁保持冷静。

今年，波兰农民连续数月抗议大量涌入的低价乌克兰农产品扰乱粮食市场，直到波兰禁止其进口后才稍有平息。此后，波兰允许乌克兰农产品过境，以方便运往其他地区销售。（参与记者：陈琛、李东旭）

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