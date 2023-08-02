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专访：美债危机严重威胁世界经济稳定——访埃及开罗经济研究论坛主席阿德尔·马哈茂德

2023年08月02日15:41 | 来源：新华网
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　　新华社开罗8月1日电 专访：美债危机严重威胁世界经济稳定——访埃及开罗经济研究论坛主席阿德尔·马哈茂德

　　新华社记者沈丹琳 姚兵

　　埃及开罗经济研究论坛主席、开罗大学经济学教授阿德尔·马哈茂德日前在开罗接受新华社记者采访时表示，美国周期性陷入债务上限危机对世界经济的稳定构成威胁。

　　“美国债务上限危机是民主、共和两党争斗陷入僵局的结果。”马哈茂德指出，美国联邦政府因无节制支出频繁触及债务上限，国会两党争执不休导致联邦政府屡次濒临债务违约，给美国和全球经济带来严重破坏。

　　美国联邦政府债务今年1月触及31.4万亿美元的债务上限。为此，美国国会两党展开数月激烈博弈，于5月底就联邦政府债务上限达成初步一致，并最终形成相关法案。该法案获国会通过后，由美国总统拜登签署成法。

　　马哈茂德认为，尽管美国本轮债务上限危机暂告缓解，但这样的危机必将再次发生，因为美国政府一直入不敷出，依靠举债度日。

　　国际评级机构惠誉1日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。惠誉表示，美国反复出现债务上限政治僵局，常常拖到最后一刻才有解决方案，削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

　　马哈茂德说，美国过去被认为是资产“避风港”，但美国两党党争使投资者产生避险情绪，认为他们在美国的资产不再没有风险。

　　马哈茂德指出，美债上限危机反复上演暴露美元霸权本质，美国非但不寻求解决债务问题，反而利用美元霸权转嫁国内危机。“美元霸权阻碍了全球金融市场的正常运行，并将加剧世界经济放缓风险。”

　　马哈茂德表示，为摆脱对美元的过度依赖，越来越多的国家开始探索“去美元化”的新路径。他说：“在国际贸易中使用其他货币，将是避免美国将世界经济带入新危机、促进各国经济发展的一条出路。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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