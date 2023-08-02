人民网万象8月2日电 （记者孙广勇、通讯员温永华）7月31日，老挝“希望之手”聋哑学校的师生迎来了一批客人，来自老中铁路有限公司的部分中老员工和家属走进他们中间，共同开展 “手拉手，心连心”慰问活动。铁路职工为师生们带来了文具、食品、水杯、衣物等物品，玩起了游戏，度过了一段愉快而难忘的欢乐时光。

“希望之手”聋哑学校位于老挝万象市赛塔尼县浓玻村，始建于2016年，目前约有10名老师、35名学生，学生年龄从4、5岁到13、14岁不等，大多有一些身体残障，很多是孤儿。建校之初，校舍简陋，条件非常艰苦，食物、医疗、生活用品缺乏。2018年以后学校陆续收到一些捐赠，爱心人士帮助改建校舍，条件也有所好转。学校也开始接收偏远山区的聋哑儿童，为他们提供最基础的教育，培训社会交往能力，帮助他们适应正常生活。

老中铁路有限公司在了解到该学校的情况后，有关部门立即行动，提前购买了慰问物品。7月31日下午，由公司副总经理李江忠带队，部分员工以及从国内到老挝过暑假的小学生也参与到了慰问中。活动中，中老铁路员工及中国小学生给师生们逐个发放了慰问品，并听取了学校创建人及校长苏帕老师关于学校创办与建设、师生们教学与生活情况的介绍。这也让铁路员工了解到学校办学的艰辛、老师的奉献、孩子的学习与成长。

漫天的大雨也浇灭不了心头的热情。因为大部分孩子都是聋哑人，老中铁路公司员工准备了一些可以手语表达肢体动作的游戏，比如：踩气球、吸管送橡皮筋等游戏。随着活动的进行，大家心情也从开始的拘谨到逐渐的放松，手儿也自然牵一起，动作配合也逐渐默契，欢声笑语冲上学校上空，表现好的师生都得到了奖品。师生们还带着中老铁路员工和中国小学生一起玩了他们专门准备的游戏。最后大合影环节，幸福的笑容洋溢在每一个人的脸上。当中老铁路员工即将离开的时候，师生们纷纷上前与铁路员工进行拥抱并挥手告别，铁路员工们在挥手致意之际，表示会经常来看望他们。

今年是中国“一带一路”倡议提出十周年。多年以来，老中铁路公司坚持科学化、专业化、标准化，维护好、运营好、开发好、建设好中老铁路，在客货运输、服务质量、安全生产、经营开发等各项工作不断取得业绩的同时，以中老铁路为平台，以设施联通促进民心相通，为深化中老命运共同体建设尽心尽力、添砖加瓦。该公司积极履行社会责任，在企业内部实施了困难员工帮扶计划；举行文体联谊和老挝员工座谈交流会；与农冰村小学建立校外辅导共建关系，邀请师生们乘坐中老铁路列车。目前有830余名老挝优秀员工在中老铁路工作。

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