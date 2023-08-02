新华社纽约8月1日电（记者施春）国际评级机构惠誉1日将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。

惠誉当天发表声明说，下调美国信用评级主要由于美国政府债务负担居高不下且不断加重，未来3年财政状况预计将持续恶化。过去20年中，美国反复出现债务上限政治僵局，常常拖到最后一刻才有解决方案，削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

惠誉预测，信贷条件收紧、商业投资减弱以及消费放缓，将导致美国经济在今年第四季度和明年第一季度陷入轻度衰退。

今年5月，惠誉将美国长期外币发行人违约评级列入负面观察名单，理由是党派之争阻碍国会两党就解决债务上限问题达成协议。该机构警告，美国国会两党在债务上限问题上采取边缘政策，而政府未能有效应对中期财政挑战，导致预算赤字上升、债务负担不断加重，这些都预示着美国信用面临下降风险。

美国财政部网站的信息显示，联邦政府债务规模7月31日已达32.6万亿美元。据报道，美债规模突破32万亿美元的时间比新冠疫情前的预测提前了9年。

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