人民网北京8月2日电 （记者李欣怡）8月1日，中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会召开“抓住RCEP机遇全国性行业商协会交流会”。会上，中国—东盟商务理事会会长许宁宁对今年上半年中国—东盟贸易情况进行分析，与会的各行业协会代表纷纷表示将抓住机遇，进一步扩大对东盟合作。

今年上半年，中国与东盟贸易高达3.08万亿元人民币，同比增长5.4%，比同期中国对外贸易总值增速高3.3个百分点。中国与东盟贸易占中国对外贸易总值比重上升。中国与东盟贸易在中国对外贸易中发挥着重要支撑作用。

许宁宁谈到，近三年来，中国前三大贸易伙伴是东盟、欧盟、美国。今年上半年，中国与欧盟贸易额同比增长1.9%，中国与美国贸易额同比下降8.4%。中国与东盟贸易额比第二大贸易伙伴中国与欧盟贸易额、比第三大贸易伙伴中国与美国贸易额差距拉大。

今年上半年，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资的前十大国家中东盟国家占7个，前三位都是东盟国家即新加坡、印尼、马来西亚。“中国东盟贸易与投资合作互促增长。” 许宁宁表示。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，构建成世界上最大的自由贸易区。许宁宁谈到，上半年中国同RCEP国家贸易往来同样密切，我国对RCEP其他14个成员贸易对我国外贸增长的贡献率超过20%。RCEP实施一年半以来，区域产业链合作更加紧密。今年上半年，我国对RCEP其他成员出口中间产品1.72万亿元，占我国对RCEP其他成员出口值的一半以上，达到54.4%。其中，汽车零配件类、电工器材类分别增长17.6%和22.4%。

今年以来，一些省市顺时应势，向海而行，纷纷将目光聚焦我国的友好近邻东盟，积极走进东盟国家开展商务活动，包括率团出访，会见会谈，召开会议，对接商机等，签署了一系列合作协议。许宁宁认为，这是实施“双循环”经济发展，践行共建“一带一路”倡议的重要举措，各省市抢抓RCEP机遇，彰显开放合作精神。

当前，东盟地区政局稳定，被视为当前全球经济中的活力地区，东盟是世界第五大经济体。许宁宁介绍，东盟正在着力推进自身区域经济一体化，加大互联互通，实施数字经济、绿色经济发展，共同应对全球需求疲弱、通胀、国际地缘政治冲突等，实施多双边自由贸易协定助力东盟经济增长，积极与对话伙伴发展经济合作。今年东盟经济领域的三大优先重点工作是复苏和重建、数字经济发展、可持续发展，预计2023年东盟成员国经济均为正增长。

许宁宁谈到，第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会即将在9月隆重举办，建议各方充分借助这一重要平台参展参会，推进创新务实合作。

会上，中国商务部亚洲司原司长吕克俭、中国轻工业联合会副会长李玉中、中国建材流通协会会长秦占学、中国缝制机械协会理事长杨晓京、中国自行车协会副理事长霍晓云、全国工商联石油业商会秘书长马莉、中国纺织品进出口商会副秘书长肖领等发言，分析当前中国—东盟经贸合作形势和产业互补性，表示积极推进中国与东盟产业合作，共同应对挑战，加快开发RCEP新商机。

中国—东盟商务理事会常务秘书长兼RCEP产业合作委员会秘书长刘欣谈到，当前中国东盟关系持续高水平运行，呈现全面深入、活跃紧密的合作态势。中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会将继续发挥职能、渠道、研究、信息等优势，助力各有关方互利合作新发展。

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