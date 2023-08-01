新华网圣何塞8月1日电（记者范小林）纪念第一批华人抵达哥斯达黎加168周年纪念碑近日在哥首都圣何塞市中心的中国街落成。

图为哥斯达黎加首都圣何塞市中心中国街新落成的华人抵哥168周年纪念碑。记者 范小林 摄

这座纪念碑高7米、重12吨，取名“共创辉煌”，意在纪念168年来，作为哥斯达黎加社会的一份子的华人群体与其他族群相互融合、共创辉煌的历程。纪念碑以一根高耸的铜柱为中心，四周环绕着3座华人的站立雕像，分别象征哥斯达黎加华人在商业、文化与科技领域取得的杰出成就。大理石底座上刻着纪念碑文以及捐赠者姓名。

纪念碑由哥斯达黎加雕塑家胡安·卡洛斯设计，在中国制作。胡安曾在中国的中央美术学院留学，既是一位成功的哥斯达黎加艺术家，又是哥中友谊和友好交流的参与者，由他设计纪念碑别具意义。

出席仪式的中国驻哥斯达黎加大使汤恒说，168年来，华人群体为推动哥斯达黎加经济社会发展、增进中哥民间友好发挥了重要作用。他希望在哥华人循着先辈的足迹，继承和发扬他们的开拓精神和勤劳奉献的优秀品格，继续遵守当地法律，尊重当地习俗，回馈当地社会，同各族裔和睦相处，用自己的劳动、创造和奉献赢得信任和尊重，展示中华儿女的良好形象。

主办此次纪念碑落成揭幕典礼的哥斯达黎加华人华侨华裔协会会长翁翠玉激动地形容自己“终于圆梦”。翁翠玉说，第一批抵哥同胞必须面对新的世界、新的语言和新的文化，他们凭借自身的勤奋、勇敢和进取心，很快成为哥斯达黎加社会的一部分，同时也没有忘记自己的根和传统价值观。许许多多华裔在哥斯达黎加取得了成功，他们之中涌现出很多杰出的科学家、医生、艺术家、工程师、商人和律师。

哥斯达黎加外长安德烈、圣何塞市长阿拉亚、前总统菲格雷斯、立法大会外委会主席门多萨等政要也出席了纪念碑落成仪式。

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