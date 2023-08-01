新华社伊斯兰堡8月1日电 题：推动构建新时代更加紧密的中巴命运共同体——习近平主席向中巴经济走廊启动十周年庆祝活动致贺信引发巴基斯坦各界热烈反响

新华社记者蒋超

7月31日，国家主席习近平致信祝贺中巴经济走廊启动十周年庆祝活动在巴基斯坦伊斯兰堡举行。习近平主席指出，中巴经济走廊已经成为中巴全天候友谊的生动诠释，为两国构建新时代更加紧密的中巴命运共同体提供了重要支撑。

习近平主席的贺信引发巴基斯坦各界人士热烈反响，他们认为，贺信为中巴经济走廊发展和双方务实合作作出了战略指引，将推动双方全天候战略合作伙伴关系迈上新的台阶，为构建新时代更加紧密的巴中命运共同体注入新的动力。他们指出，中巴经济走廊建设取得丰硕成果，推动了巴基斯坦经济全面发展，极大增进了巴基斯坦人民福祉。

增添发展动力 生动诠释全天候友谊

习近平主席指出，中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目。自2013年启动以来，两国秉持共商共建共享原则推进走廊建设，形成了一批早期收获，为巴基斯坦经济社会发展增添新的动力，也为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础。

巴基斯坦总理夏巴兹衷心感谢习近平主席对巴中关系和中巴经济走廊的高度重视，对中国政府和人民给予巴方的真诚帮助深表感激。他表示，走廊建设成就卓著，深刻改变巴经济社会面貌。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔说，习近平主席曾说过“一花独放不是春，百花齐放春满园”，“中巴经济走廊就是中国同世界各国分享发展机遇的美丽花朵之一，它通过引进现代化技术、完善基础设施建设、创造就业岗位，促进消除贫困，为巴基斯坦带来发展机遇”。他指出，中国是巴基斯坦最可靠的朋友，中巴经济走廊诠释了全天候友谊的深刻内涵，两国合作正不断加强，开花结果。

巴基斯坦新科技实业有限公司一直为中巴经济走廊项目提供技术设备和配件等，业务越做越好。公司总经理阿西姆·本·卡齐姆深切感受到“‘一带一路’重要先行先试项目”带来的机遇和红利。他表示，中巴经济走廊已深刻改变巴基斯坦人民生活，进一步拉近巴中两国距离，共建“一带一路”倡议深入人心。

来自瓜达尔港所在地俾路支省的巴基斯坦参议员萨娜·杰马利说，当地民众从共建“一带一路”倡议的发展蓝图中受益，瓜达尔港的开发不仅将改变俾路支省，也将改变整个巴基斯坦。

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫非常赞同习近平主席有关“中巴经济走廊已经成为中巴全天候友谊的生动诠释”论述。她认为，中巴经济走廊通过对欠发达地区投资，缩小地区之间的发展差距，促进共同繁荣和稳定，同时借助文化交流、教育合作，增进两国民心相通。

拓展深化合作 高质量推进走廊建设

习近平主席强调，展望未来，中方愿同巴方一道，坚持高标准、可持续、惠民生目标，不断完善布局、拓展深化合作，将走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。

巴基斯坦气候变化与环境部长谢丽·拉赫曼说，中巴经济走廊的成功源自习近平主席提出的伟大倡议与愿景。这为巴基斯坦带来互联互通、能源和工业等领域的重大发展变化，令全体巴基斯坦人民感到自豪。

“习近平主席在贺信中肯定了走廊十年来取得的积极成果，向巴基斯坦人民传递了一个重要信号，即中国将继续坚定支持巴基斯坦和中巴经济走廊下一阶段的高质量发展。”巴基斯坦总理特别助理、中巴经济走廊前特使扎法尔·乌丁·马哈茂德说。

巴基斯坦企业拉菲集团总经理沙齐勒·伊姆蒂亚兹·拉菲曾参与瓜达尔港建设，他表示，中巴经济走廊着力推动建设高质量工程，瓜达尔港的开发建设就是一个例证，走廊建设不断为巴基斯坦国家经济发展注入信心。

巴基斯坦国民议会议员、可持续发展目标工作组召集人鲁米娜·胡尔希德·阿拉姆认为中巴经济走廊是“一个成功故事”，开辟了进步和繁荣的新前景，正在帮助巴基斯坦实现可持续发展目标。

巴基斯坦智库“能力分析”首席技术顾问、经济学家穆提厄·拉赫曼说，习近平主席的贺信昭示着中巴经济走廊进入新的发展阶段。走廊为巴基斯坦打下了未来数十年所需的经济结构转型基础，为巴中发展更紧密经济合作提供了机遇。

携手同心前行 拉紧命运与共纽带

习近平主席强调，不论国际风云如何变幻，中方将始终同巴方坚定站在一起，携手同心、砥砺前行，弘扬好“铁杆”友谊，统筹发展与安全，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新的台阶，为两国乃至地区的和平繁荣作出更大贡献。

“对巴基斯坦而言，中巴经济走廊带来的影响是变革性的，不仅促进了两国的经济合作走深，更加强了两国全天候战略合作伙伴关系。”重点走廊项目落实省份信德省信息、运输和公共交通部长沙吉勒·伊纳姆·梅蒙从习近平主席的贺信中看到的是巴中两国关系的美好未来。

马利克运输公司总经理马利克·穆罕默德·拉马赞一直同中国企业保持着密切合作，他说，中巴经济走廊用实实在在的成果证明了巴中两国的“铁杆”友谊，也进一步巩固了两国和两国人民之间的连接纽带。

费尔哈特·阿西夫认为，中巴经济走廊促进了两国人文交流和文明交融，培育了构建新时代更加紧密的巴中命运共同体的共识。

瓜达尔新国际机场项目工程师阿亚兹·艾哈迈德说，自己从项目中学习并掌握了新知识和新技能，这些新本领改变了他的工作和生活，也让他在工作中收获了来自中国同事的友谊。“我强烈感受到中巴经济走廊项目真正造福巴基斯坦国家和人民，我要衷心地说一声，巴中全天候友谊长青！”

巴基斯坦人类命运共同体研究中心主任哈立德·泰穆尔·阿克拉姆指出，中巴经济走廊建设得到了两国人民的支持，体现了开放包容、互利共赢的发展理念。习近平主席的贺信将鼓舞巴中两国世代友好，为构建新时代更加紧密的巴中命运共同体注入新的动力。（参与记者：王欢、贾米勒·巴蒂、米斯巴·萨芭、拉茜拉·纳齐尔、阿里·贾斯瓦尔）

(责编：岳弘彬、牛镛)