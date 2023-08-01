新华社伊斯兰堡8月1日电 题：“经济走廊”联通中巴繁荣之路

新华社记者蒋超

7月31日，中巴经济走廊启动10周年庆祝活动在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行，中国国家主席习近平致信祝贺。当晚，伊斯兰堡市主要地标建筑亮起象征中巴两国国旗颜色的霓虹灯，到处如欢庆节日般张灯结彩。人们期待中巴经济走廊建设继续走深走实，迈向高质量发展的新阶段。

中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目。自2013年启动以来，针对掣肘巴基斯坦综合国力提升的“痼疾”，中巴经济走廊开出了“对症之方”。2015年，中巴两国政府确定了以中巴经济走廊建设为中心，瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为四大重点的“1＋4”合作布局，走廊驶入发展快车道。短短几年，一座座清洁电站竣工投产，一条条宽阔大道连通南北，拉合尔橙线轨道交通助力巴基斯坦步入地铁新时代，靠泊瓜达尔港的巨轮助推巴基斯坦驶向发展的蓝海。巴基斯坦总理夏巴兹说，走廊建设成就卓著，深刻改变巴经济社会面貌。

10年来，中巴经济走廊建设不断深入，为巴基斯坦基础设施互联互通和工业化奠定坚实基础，有力促进巴经济社会可持续发展。截至2022年底，中巴经济走廊累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。巴基斯坦可持续发展政策研究所经济顾问巴迪亚·绍卡特表示，中巴经济走廊为巴带来基础设施、经贸发展和就业机会，是可持续发展模式的典范。

中巴经济走廊建设不断取得丰硕成果，也推动中巴合作持续迈向更高水平。如今，中巴经济走廊已成为中巴全天候友谊的生动诠释，为两国构建新时代更加紧密的中巴命运共同体提供了重要支撑。中方多次表示，始终从战略高度和长远角度看待中巴关系，始终将巴基斯坦置于周边外交的优先方向，愿同巴方提升全方位战略合作水平，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为中巴全天候战略合作伙伴关系注入新动力。巴方也坚定表示，深化巴中全天候战略合作伙伴关系是巴外交政策基石和社会各界共识，巴中友谊坚不可摧，巴方永远同中国坚定站在一起。

作为“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊建设取得的丰硕成果，为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础，是“一带一路”建设有力推动沿线各国经济社会发展的生动缩影，彰显了“一带一路”建设的巨大活力和吸引力。巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万表示，中巴经济走廊为巴基斯坦带来高质量发展，推动巴中经济合作共赢，彰显共建“一带一路”的活力。《巴基斯坦观察家报》日前刊文指出，“一带一路”倡议和中巴经济走廊为南亚国家发展基础设施、加强互联互通和促进经济增长提供了机遇。

展望未来，中方愿同巴方一道，坚持高标准、可持续、惠民生目标，不断完善布局、拓展深化合作，将中巴经济走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。中巴经济走廊的未来之路必将越走越宽广，也将把中巴友谊之树浇灌得更加枝繁叶茂。

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