新华社金沙萨8月1日电 “每次中国蓝盔到来，都会给孩子们带来帮助和欢乐，谢谢中国蓝盔，谢谢中国！”刚果（金）一家国际SOS儿童村工作人员马维斯告诉记者。

这家国际SOS儿童村位于南基伍省布卡武市，有上百名因战乱、疾病和贫困失去父母或被遗弃的孤儿。2005年，中国维和医疗分队与这家儿童村结成对子，定期向孩子们提供帮助。医疗分队的官兵轮换了一批又一批，但对儿童村孩子们的帮助从未间断。

7月25日，在位于刚果（金）南基伍省布卡武市的中国半岛营区，中国第26批赴刚果（金）维和部队官兵参加联合国“和平勋章”授勋仪式。新华社发（中国第26批赴刚果（金）维和部队工兵分队供图）

今年5月，第26批赴刚果（金）维和医疗分队再次来到儿童村，为孩子们送来爱心礼物。医疗分队还带上专业医疗器材，为孩子们进行先天性心脏病筛查。医疗分队队员们还同儿童村的孩子们打篮球，一起体验中国传统文化，唱中国儿歌。

“孩子是国家的花朵，更是未来的希望，不能因为战乱而剥夺孩子们健康快乐的童年。作为维和军人，我们要用心连接世界，以爱传递温暖，让这些未来的希望，能够健康快乐地成长。”26批维和医疗分队护士长付璟说。

今年5月，南基伍省卡莱亥地区遭受强降雨和洪水灾害。灾害造成400多人死亡，数千座房屋被冲毁。洪水冲垮了鲁济拉桥，切断了人道主义援助物资的运输线。

6月7日，在刚果（金）南基伍省卡莱亥地区，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队官兵进行施工作业。新华社发（中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队提供）

在联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）委托下，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队在鲁济拉河边安营扎寨，开始建桥任务。经过连续奋战，高标准、高质量提前完成鲁济拉桥的构筑任务，经试运行通车效果良好。

7月，联合国秘书长刚果（金）问题特别代表兼联刚稳定团团长凯塔在鲁济拉桥竣工仪式上高度赞扬中国维和工兵分队展现的专业能力，凯塔说，这一项目为灾区救援提供了有力保障。

“中国维和工兵修建的这座桥非常牢固，现在我能安心去河对岸的田里干活儿了。”鲁济拉河边的居民埃莱娜告诉记者。

“在我看来，和平与发展两者密不可分。中国维和部队用实际行动助力刚果（金）的和平与发展。”南基伍省省长卡西日前在接受新华社记者采访时说，南基伍省所在地区安全形势严峻，中国维和官兵为当地和平与发展保驾护航。“中国维和官兵为和平而来，也为发展而来。”

7月18日，在刚果（金）南基伍省卡莱亥地区，联合国秘书长刚果（金）问题特别代表兼联刚稳定团团长凯塔与中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队官兵交谈。新华社发（中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队提供）

自去年9月部署到任务区，第26批维和工兵分队已完成32项工程任务、26项工程勘察，累计修筑道路52公里、搭建板房50间、构筑围墙2100米；第26批维和医疗分队已完成接诊736人次，完成手术79台，转移、抢救危重伤员近20人，参与联合国组织的综合救治演练，承担多项大型医疗任务。

日前，中国第26批赴刚果（金）维和部队全体官兵被授予联合国“和平勋章”。联刚稳定团南部战区代司令瓦卡尔为中国维和官兵授勋，高度评价他们在刚果（金）作出的无私奉献，瓦卡尔还向中国维和官兵致以建军节的美好祝愿。（记者：史彧、王锦伟、郭强；视频：王沛；编辑：谢琳、汤洁峰、陈俊锋、王昭、刘健、梁尚刚、淡然）

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