新华社北京8月1日电 题：更强动能 更好前景——海外人士期待中国经济下半年持续发力

新华社记者

今年7月以来，中国密集释放一系列稳经济新举措，备受海外关注。国际观察人士认为，在宏观政策支持下，中国经济整体好转的积极因素不断累积，内生动力将持续增强，今年下半年有望进一步释放潜力，继续推进高质量发展，提振世界经济前景。

锚定目标 持续政策面支撑

今年上半年，中国国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速，也快于疫情三年年均4.5%的增速。不少海外媒体和专家认为，中国经济有望顺利实现全年5%左右的预期增长目标。

瑞士百达集团财富管理公司亚洲宏观经济研究主管陈东认为，决策层释放更强政策支持信号，预计三季度中国经济将加速增长。

西班牙IE大学经济学教授贡萨洛·加兰接受新华社记者采访时表示，预计下半年中国经济将持续向好，不仅可顺利完成全年经济增长目标，而且将继续提振世界经济复苏前景。

这是7月19日拍摄的唐山港京唐港区集装箱码头（无人机照片）。（新华社记者杨世尧摄）

不少人士认为，政策面支持正显著改善中国经济预期，对下半年增长前景至关重要。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉说，就中长期而言，继续看好中国经济的增长前景。中国近期出台的一系列针对性政策，例如切实优化民营企业发展环境等，有助于增强中国经济韧性，会进一步巩固增长势头。

澳大利亚资产管理公司公牛资本公司创始人约瑟夫·莱指出，中国有很多出色的民营企业，相信在宏观政策支持下能继续推动经济向好发展。

高盛集团最新报告显示，全球对冲基金正增持中国股票。报告认为，随着下半年经济政策定调，中国市场已进入买入窗口期。

“国际组织和金融巨头都对中国经济增长前景表示高度期待，这背后不仅是对中国政策和市场的肯定，更反映中国在全球经济格局中日益增加的影响力。”新加坡亚洲数字经济科学院院长陈柏珲说。

积聚动能 助力高质量发展

“加快培育壮大战略性新兴产业”“大力支持科技创新”“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”“推动体育休闲、文化旅游等服务消费”……近期，中国在政策面释放一系列信号，进一步提振外界预期和信心。

7月26日，德国大众集团宣布向小鹏汽车注资约7亿美元，以提高大众在中国的智能网联汽车研发能力。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示，中国市场竞争激烈、充满活力，深化本地合作有助于创造协同效应，更好执行该集团“在中国、为中国”战略。

观众在长春汽博会上的一汽-大众奥迪展位参观（7月20日摄）。（新华社记者颜麟蕴摄）

以新能源汽车为代表的战略性新兴产业，正借助政策支持不断发展壮大，以竞争激励创新、培育市场，释放魅力和机遇。

美国阿克西奥斯新闻网站报道说，得益于政策支持、良性竞争和乐于接受新兴技术的消费市场，中国新能源汽车行业发展迅猛，短短数年实现极具竞争力的转变。中国已是世界最大的新能源汽车市场，而中国汽车企业也正在不断拓展海外市场。

“不仅新能源汽车，中国的绿色经济有望成为新的经济增长动能，中国将占据全球新能源供给的优势地位。”《日本经济新闻》这样评价。

巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声表示，高科技、数字经济和新能源领域快速增长，在中国经济中权重不断增加，交通、旅游等服务业也在逐步恢复，推动经济高质量发展，“中国正在正确道路上不断前进”。

浙江余村、安徽西递村、广西大寨村、重庆荆竹村……2021年起，中国乡村接连入选世界旅游组织评定的“世界最佳旅游乡村”名单，是中国“美丽乡村”建设的又一缩影。

“中国在乡村旅游领域处于世界领先地位。”联合国世界旅游组织市场信息与竞争力主管桑德拉·卡尔旺接受新华社记者采访时表示，乡村发展离不开国家政策支持，中国是最重视旅游业对乡村发展推动作用并为之制定具体政策的国家之一。

扩大开放 共绘合作新愿景

疫情防控平稳转段后，中国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。海外人士认为，中国经济虽然面临新的挑战，但在“着力扩大内需”“持续深化改革扩大高水平开放”“稳住外贸外资基本盘”等政策信号下，深化对外经济交往、实现合作共赢前景可期。

德国基尔世界经济研究所7月初公布的数据显示，中国3月出口额创国家月度出口额世界纪录，推动世界贸易复苏。中国也成为世界上首个月度出口货物价值突破3000亿美元的国家。瑞银最新报告认为，随着消费进一步复苏，预计下半年中国进口增长将明显改善。

“作为东盟最大的贸易伙伴，中国经济恢复态势对本地区国家产生积极的拉动效应，”陈柏珲说，“这凸显中国经济的火车头作用，也展示亚洲各国与中国经济紧密相连的共同发展态势。”

这是4月25日在老挝首都万象拍摄的东博会老挝巡展现场。（新华社发，凯乔摄）

今年以来，不少国家积极推进人民币相关业务：中国海油与道达尔能源完成首单液化天然气跨境人民币结算交易；人民币超越欧元成为巴西第二大国际储备货币；阿根廷使用人民币结算从中国进口商品贸易，并首次使用人民币偿付外债，还将人民币纳入该国银行系统允许存取的币种；玻利维亚国有银行联合银行启动人民币交易业务。

“中国扩大开放合作提振经济增长前景，也推动世界经济更快复苏，是促进合作共赢的重要力量。”《菲律宾星报》专栏作家李天荣说。

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