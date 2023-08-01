新华社北京8月1日电 曾任美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普私人律师的“封口费”经手人迈克尔·科亨7月31日要求特朗普就向其索赔5亿美元的诉讼提供原告陈述。

2019年5月6日，在美国纽约，时任美国总统特朗普前私人律师迈克尔·科亨离开自己位于曼哈顿的公寓前往监狱服刑。新华社记者李木子摄

科亨的辩护律师当天向佛罗里达州南区联邦地区法院提交法律文件，安排特朗普9月6日在佛州迈阿密市一家律师事务所做陈述。科亨的一名律师本·布罗德斯基说，这份通知“相当于传票”，特朗普“无法躲避，但可以撤诉”。

科亨本人当天向美国全国广播公司新闻台发表声明说：“我期待特朗普做宣誓陈述，以证明这起诉讼的无理本质。”

特朗普4月12日起诉科亨，控告对方散播虚假信息、违反保密协议且不当获利，索赔5亿美元。特朗普的律师亚历杭德罗·布里托在起诉书中指认科亨违反律师职业道德准则，其行为直接致特朗普“遭受巨大的名誉损害”。

科亨是特朗普“封口费”一案的关键证人。纽约州检方就该案指控特朗普34项伪造商业记录重罪，称特朗普伪造支票和发票等入账记录，以律师费形式将一笔13万美元“封口费”分期返还科亨，并有意掩盖关联2016年总统选举的犯罪活动。

2016年特朗普竞选总统期间，科亨向两名声称与特朗普有染的女子支付“封口费”，以避免影响特朗普选情。他2018年被判违反联邦选举法，连同偷税漏税、向国会作伪证等罪名被判三年监禁。调查期间，科亨与检方达成认罪协议，承认支付“封口费”受特朗普指示。科亨与特朗普由此决裂。

特朗普因“封口费”案成为美国首名受到刑事起诉的前总统，他本人拒不认罪，将于明年3月在纽约州就该案出庭应诉。

据美国全国广播公司新闻台报道，科亨与特朗普集团7月就一起劳务纠纷诉讼达成和解。科亨2019年起诉特朗普集团，指认这家企业违反合同并索要130万美元律师服务费。（海洋）

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