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中国呼吁充分发挥《不扩散核武器条约》服务世界安全与发展的时代作用

2023年08月01日17:56 |
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人民网柏林8月1日电（记者刘仲华）维也纳消息：中国代表7月31日在奥地利维也纳出席《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会第一次筹备会，结合全球安全倡议和全球发展倡议，阐述中方的核领域治理主张。

中国外交部军控司司长孙晓波在会上表示，当今世界变乱交织，军事同盟、阵营对抗等冷战思维回潮，核军备竞赛、核冲突风险上升，和平利用核能等发展领域矛盾突出，以NPT为代表的国际安全与发展治理体系面临严峻挑战。中方愿同国际社会一道，平衡推动核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，充分发挥NPT服务世界安全与发展的时代作用。

孙晓波表示，应坚持维护战略平衡与稳定，理性务实推进核裁军。中国一向主张全面禁止和彻底销毁核武器，承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器。拥有最大核武库的国家，应切实履行核裁军特殊、优先责任，继续有效执行《新削减战略武器条约》，进一步大幅、实质削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。

孙晓波指出，应坚持共同安全理念，努力减少战略风险。中方支持五核国继续探讨减少战略风险的可行举措，谈判缔结“互不首先使用核武器条约”，并在裁谈会谈判缔结无核安保国际法律文书。有关国家应降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，放弃发展部署全球导弹防御系统，不寻求在亚太或欧洲部署中导，停止强化所谓的“延伸威慑”，撤回在境外部署的核武器，放弃在亚太地区复制“核共享”的企图。

孙晓波强调，应坚持真正的多边主义，维护国际核不扩散体系。国际社会应通过政治外交手段解决伊朗核、朝鲜半岛核等地区热点问题，继续支持建立中东无核武器及其他大规模杀伤性武器区。同时，任何国家均不应将地缘政治私利凌驾于核不扩散之上。

孙晓波表示，应坚持发展优先，促进和平利用核能。中方支持国际原子能机构加大对发展中国家的资金和技术援助，反对一些国家以意识形态划线，泛化国家安全概念，将出口控制当作脱钩断链的政治工具。核能和平利用不能以牺牲自然环境和人类健康为代价。日本政府应全面回应国际社会对福岛核污染水排海计划的关切，停止强推排海计划。

NPT于1970年生效，现有191个缔约国。条约规定中、美、俄、英、法为核武器国家，承担核裁军与核不扩散义务，其他国家均为无核武器国家，不得制造和获取核武器，同时所有缔约国均享有和平利用核能的权利。

(责编：贾文婷、杨牧)

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