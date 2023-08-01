人民网万象8月1日电（记者孙广勇）8月1日，中国驻老挝大使馆在老挝首都万象市地标酒店举办庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。老挝副总理兼国防部长占沙蒙上将、国防部副部长兼老挝人民军总参谋长坎良中将、公安部副部长贡通中将、国防部副部长翁坎少将等高级将领，老挝党政军警相关部门、华侨华人、中资机构代表及各国驻老挝武官团等500余人出席。

图为中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校致辞。人民网记者 孙广勇摄

中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校在致辞中表示，中国人民解放军始终高举党的旗帜、坚决听从党的指挥，浴血奋战、勇往直前，战胜一切敌人，征服一切困难，为中国人民站起来、富起来、强起来建立了不朽功勋。中国军队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平强军思想，积极践行全球安全倡议，不断强化使命担当，聚力攻坚克难，加强练兵备战，持续深化改革，正在为实现中华民族伟大复兴的强军征程上奋勇前进。

李兵武官表示，中老两国山同脉、水同源，是彼此信赖的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。在中老两党两国领导人的战略引领下，中老命运共同体建设不断走深走实。近年来，中老两军关系持续深化，高层互动频繁，两军合作向更宽领域、更深层次和更高水平发展，双方在政治工作、联演联训、医疗卫勤、人员培训及维护边境安全稳定等领域的务实合作取得丰硕成果。今年5月，中国人民解放军与老挝人民军共同组织了“友谊盾牌-2023”联合演习，这是两军首次组织的实战课目演习，对于巩固双边传统友谊、提升联合行动能力、维护地区安全稳定具有重要意义。中方愿同老方一道努力，认真落实两党两国领导人达成的重要共识，加强防务安全领域务实合作，一如既往地相互支持，为深化中老命运共同体建设，促进地区和平稳定做出新的贡献。

老挝副总理兼国防部长占沙蒙上将在致辞中表示，在中国人民解放军建军96周年之际，谨代表老挝人民军全体官兵，向伟大的中国人民解放军致以崇高的敬意和诚挚的节日问候。我们自豪且欣慰地看到，在中国共产党正确、英明的领导下，中国人民解放军在捍卫国家主权安全和领土完整、保持国家安全稳定、维护国际公平正义的伟大事业中取得辉煌成就。

占沙蒙上将说，无论何时老挝军队和人民都永远铭记中国人民解放军的深厚情谊，衷心感谢中国人民解放军在各个时期给予老挝大量无私援助和宝贵支持，不断巩固和加强老中两国两军传统友好关系。在过去的一年里，老中两军成功举行“友谊盾牌”“和平列车”等联演联训活动，以及第三次老中边境国防友好交流活动，希望中方未来继续为老挝人民军提供更多援助和支持。

占沙蒙上将在招待会期间高度评价老中两军交流合作成果丰硕，赞扬老中两军在秉持“四好”基础上，不断深化传统友好关系及全面战略合作，共同为维护两国社会主义事业发展、地区和平稳定做出积极贡献。衷心祝愿老中全面战略合作伙伴关系万古长青，祝愿老中命运共同体建设不断迈上新台阶，祝愿老中两军友好合作持续深入发展!

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