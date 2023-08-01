人民网里约热内卢7月31日电 （记者宋亦然）当地时间7月31日下午，中国海油诺思先锋号DPST巴西运营启动仪式在里约华人联谊会会馆成功举办。驻里约热内卢总领事田敏、中海油巴西公司总经理黄业华等出席仪式并致辞。

驻里约热内卢总领事田敏致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏在致辞中说，诺思先锋轮的交付是中国油气企业深耕巴西、不断与巴方深化合作的体现。田敏表示，当前中巴两国友好关系站在新的历史起点，双方正全力落实两国元首重要共识，共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系。油气能源领域合作是中巴务实合作重要组成部分，希望中海油抓住机遇，继续深挖对巴合作潜力，为推动中巴在能源领域务实合作、推动中巴全面战略伙伴关系不断发展作出更大贡献，造福两国和两国人民。

中海油巴西公司总经理黄业华致辞。人民网记者 宋亦然摄

中海油巴西公司总经理黄业华在致辞中表示，诺斯先锋号作为全球最大级别动力定位穿梭油轮，展现了中国制造在国际舞台上的竞争力和领先水平。一直以来，中国海油秉承促进中巴双方经济发展和文化交流的理念在巴西开展投资经营，期待与巴西合作伙伴共同谱写中巴两国能源领域全面合作的新篇章。

交接船确认书签署现场。人民网记者 宋亦然摄

中巴企业家委员会巴方主席内维斯和中方主席夏庆龙、中海油国际贸易有限责任公司董事长刘大平、海洋石油工程股份有限公司董事长王章领、中海油规划计划部副总经理谭东领、中海油国际有限公司财务总监王宇凡以及巴西国家石油公司代表等巴方各界友好人士等出席活动。

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