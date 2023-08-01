7月29日，由习近平外交思想研究中心主办，中国国际问题研究院与华侨大学国际关系学院等单位共同承办的“习近平外交思想与金砖合作研讨会”在北京举行。

会议认为，当前世界百年未有之大变局正加速演进，人类社会面临前所未有的挑战。国际社会需要更多有效的多边合作，尤其是创新性合作，而金砖合作就是这种新型多边合作的代表样式，是一个国际制度创新。正如习近平主席2017年集体会见金砖国家外长会晤外方代表团团长时所指出：“金砖合作是一个创新，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。”金砖合作为中国特色大国外交探索了一条新路，是对习近平外交思想的丰富和发展。

金砖国家领导人厦门会晤之后，作为金砖合作的创新举措之一，习近平主席着眼全局、面向未来，在2020年金砖国家峰会上发出创建金砖创新基地的倡议，宣布在中国厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地（以下简称“金砖创新基地”），开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。此举进一步推动了金砖合作机制建设。为深入探讨习近平外交思想与金砖合作的内在关系，以及金砖创新基地带给厦门的机遇与挑战，在习近平外交思想研究中心指导下，华侨大学国际关系学院承接了厦门市金砖研究重大课题《习近平外交思想引领下厦门金砖合作实践创新》。该课题的研究报告也在本次研讨会上正式发布。

外交部原副部长、前驻美大使崔天凯出席研讨会并作主旨发言。崔天凯指出，华侨大学金砖团队的研究很有意义，金砖合作研究要站在历史的纬度，要从中国特色大国外交的战略高度来考虑，要通过加强厦门金砖创新基地建设等具体举措，进一步擦亮金砖招牌，提升金砖合作的含金量。

习近平外交思想研究中心秘书长、中国国际问题研究院院长徐步主持嘉宾演讲环节。他表示，这是习近平外交思想研究中心首次举办以金砖合作为主题的研讨会，很有意义，金砖合作是中国特色全球治理与贯彻习近平主席全球发展倡议的重要抓手，厦门金砖创新基地是应对当前金砖合作挑战的有效平台，有助于构建人类命运共同体。

课题负责人、华侨大学副校长林宏宇教授主持研讨会开幕式并作会议总结。他指出，厦门作为“金砖之城”，将在未来的金砖合作中扮演重要角色，加强厦门金砖合作的实践与理论研究将有助于习近平外交思想在金砖合作实践领域的落地与深化。

中联部、外交部、厦门市外办、厦门市金砖办的有关同志参会并致辞。中联部研究室主任、金砖合作中方理事会秘书长金鑫认为，华侨大学团队的金砖合作研究非常接地气，是对习近平外交思想指导金砖合作实践的务实研究。外交部非洲司、国际经济司有关同志分别介绍了金砖合作的最新动态。

研讨会另外两家承办方——厦门市外办、厦门市金砖办的有关同志分别阐述了厦门金砖合作对厦门外事工作的影响及金砖创新基地对厦门建设的重大意义，并对华侨大学的课题研究成果表示肯定。

习近平外交思想研究中心、中国国际问题研究院、中央党校（国家行政学院）、北京大学、北京师范大学、《学习时报》社等单位，以及华侨大学国际关系学院课题组的专家学者参加了研讨。会议进一步加强了习近平外交思想与金砖合作关系的研究，进一步明确了厦门金砖创新基地的作用，取得圆满成果。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)